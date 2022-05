Trotse mama’s genieten mee van het succes: “Tim, Ben en Inge hebben hier zo hard voor gewerkt!”

Ook in Nieuwkerke en Kopenhagen werd de derde Michelinster voor Boury gevierd. De mama van Tim Boury was in het land toen ze het nieuws vernam, die van Inge Waeles zat op een cruiseschip waar ze op de hoogte werd gebracht door een tafelgenoot. “Ze verdienen deze bekroning voor hun harde werk. En wij helpen waar nodig in hun gezin”, klinken de mama’s in koor.

Tim en Ben Boury groeiden op in Nieuwkerke en ook daar werd spreekwoordelijk de champagne ontkurkt op de derde ster voor het restaurant dat de naam Boury draagt. Mama Marline Despeghel (64) is natuurlijk ook in de wolken.

Marline Despeghel, mama van Tim en Ben Boury





“Als ouders zijn we vanzelfsprekend erg trots. We weten dat ze keihard moeten werken om zover te komen, dat is de keerzijde van de medaille. Maar tegelijk moeten we realistisch zijn en ook met de voetjes op de grond blijven. Ik denk dat ze pas nu zullen gaan beseffen waar ze voor staan en wat die derde ster met zich zal meebrengen. Maar het is het werk van een heel team”, klinkt het.

Niet enkel zoon Tim (39) als chef-kok, maar ook zijn broer Ben (straks 36) heeft een mooi aandeel in het hele verhaal. “Mijn schoondochter Inge coördineert het team in de zaal en ontvangt de gasten, Tim is natuurlijk de kok, maar hij heeft zelf aangegeven dat zijn broer een onmisbare schakel is. Alles wat hij als kok niet graag doet, kan hij aan Ben overlaten. Hij studeerde overigens T&W, vatte een doctoraat aan en werkte ook bij Ernst & Young. Maar zijn broer vroeg hem om te komen helpen in het restaurant en zo is hij daar ook ingerold.”

Marline Despeghel en Christian Boury zijn ook nog de ouders van dochter Nele (41). “Zij is logopediste in Nieuwkerke en Ieper. Zij zocht het niet in de culinaire sector, maar gaat wel graag eens eten”, lacht Marline die zelf straks twee jaar met pensioen is als leerkrachte huishoudkunde. “Ik heb dus ook koken aangeleerd aan mijn scholieren, maar ik weet niet of Tim dat talent van mij gekregen heeft. Ook langs mijn mans kant hebben we veel beenhouwers en traiteurs in de familie. Onder meer de nonkels en de opa van Tim en Ben.”

Tim is ondertussen goed ingeburgerd in Roeselare. “Hij komt uiteraard nog vaak hier over de vloer, maar ik heb de indruk dat Ben nog iets meer verweven is met Nieuwkerke. Wij trekken vaak naar Roeselare om te helpen waar kan, regelmatig ook bij de opvang van de kinderen. Vroeger waren die vaak bij ons in het weekend, maar omdat ze nu met hockey en Chiro heel wat weekendactiviteiten hebben, is dat wat moeilijker. Maar we springen bij waar kan”, aldus Marline.

Edwige Vanheule, de mama van Inge Waeles, met haar partner Geert Derluyn.

Uiteraard schuiven Marline en Christian ook graag eens de voeten onder tafel bij Boury. “Je kijkt toch telkens verrast op hoe gesmeerd dat daar blijft lopen. Ze zijn nu toch ook al wat jaren bezig en je ziet dat het een geolied team is. Als ouders mogen wij ook eens iets zeggen en we zijn best wel kritisch. Maar we vertrekken er altijd met een goed gevoel.”

Edwige Vanheule, mama van Inge Waeles





Marline stond ook in contact met haar ‘collega-mama’ Edwige Vanheule, met wie ze ondertussen al haar vreugde deelde. Ook wij konden haar bereiken… op de boot in Kopenhagen. “Straks zijn we na twaalf dagen thuis van onze cruise naar de Baltische staten. Een onvergetelijke reis waarbij we veel mooie steden hebben gezien, maar die nu nog onvergetelijker is geworden”, zegt de mama van Inge Waeles. “Het is een groepsreis en we zaten ‘s avonds aan tafel te genieten in gezelschap. Aan boord had ik geen internet, dus ik was nog niet op de hoogte. Ik had onze tafelgenoten ook niet verteld dat onze dochter en schoonzoon Boury runnen, ik loop daar in gezelschap niet mee te koop. Plots wist iemand aan onze tafel te vertellen dat Boury een derde ster had gekregen, waarop ik luid begon te joelen natuurlijk. Dan konden we niet anders dan vertellen wie we waren.”

Edwige (66) geniet nu met haar partner Geert Derluyn nog na van een fantastische reis, in 2010 – het jaar waarin Tim en Inge met Boury startten – verhuisde ze ook van Diksmuide naar Roeselare. “Zelf ben ik ergotherapeute van opleiding, maar ik deed ook lang de boekhouding in het bedrijf van mijn ex-man, dat nu overgenomen is door onze zoon Ruben. Nu spring ik vooral bij in de huishoudelijke taken van Tim en Inge. Dat gaat van strijken tot het opvolgen van sommige zaken voor school. En het rondvoeren van de kinderen. Tim staat er op dat ze actief zijn: ze doen aan hockey, zitten in de Chiro en de jongste gaat ook turnen.”

Félice (13) zit al in het eerste middelbaar in het Klein Seminarie, Anaëlle (9) in het vierde leerjaar. “Ze leven uiteraard ook erg mee, ik kreeg een fotootje doorgestuurd waarbij ze met een blikje een toost uitbrachten en hun duim omhoog staken.”

Zelf geniet ook Edwige mee van het succes dat haar kinderen te beurt valt. “Ze zijn supergemotiveerd, ze doen er enorm veel voor en het zal straks misschien nog drukker worden. Maar ze zijn jong en ambitieus, ze zullen dit zeker aan kunnen.”