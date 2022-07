Tropicana (Deerlijk)

•

Van waar de naam: Het was de favoriete bar van uitbater Koen Verbeke in Mykonos, het Griekse eiland waar hij verscheidene keren op reis is geweest.

• Wie zit er achter: Koen Verbeke (53) startte in de zomer van 2019 met Tropicana. Hij kan altijd rekenen op zijn levenspartner Katrien Deleersnyder en een rist flexi-jobbers.

• Concept: Alles is aanwezig om je in zuiderse sferen te voelen. Er werd destijds 60 kubieke meter zand aangevoerd en met passende strandstoelen, rieten parasols en zwoele muziek is het ware zomergevoel nooit ver weg in Tropicana.

• Sfeer: Gezelligheid en gemoedelijkheid zijn troef. Alles is aanwezig om optimaal te kunnen genieten.

• Alleen in deze zomerbar: Er zijn vier perfect aangelegde petanqueterreinen. De Cocoonsmijters hebben er de perfecte thuishaven.

• Zeker drinken: Koen en Katrien volgden een speciale opleiding bij Bacardi en leerden er superlekkere mojito’s klaarmaken en serveren. Maar ook voor cocktails en mocktails, bubbels, lekkere wijntjes en frisse pintjes zit je er goed.

• Zeker proeven: In het aanpalende eethuis Cocoon, dat ze ook uitbaten, is er een ruime kaart voorzien. Jumbo mosselen (bodemcultuur) en steak tartaar zijn er toppers.

• Ons oordeel: Iedereen is er welkom, jong en minder jong kunnen er hun gading vinden: een hapje, een drankje, sfeer en gezelligheid.

• Bereikbaarheid: Tropicana en Cocoon hebben hetzelfde adres. Tik Diependaele 22 in de GPS en je komt er feilloos terecht.

• Openingsuren: Tropicana verwelkomt iedereen op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16.30 uur en op zondag doorlopend vanaf 11 uur. Gesloten op woensdag. (Rik Devos)