Tristan van Bakkerij Petris gaat drukke zomer tegemoet: “Ik heb veel te danken aan mijn mentor Roger Van Damme”

Een tomeloze inzet, honderd procent passie en een vleugje rock-‘n’-roll: Tristan Liekens (22) is zo’n beetje de Dominique Persoone van de bakkerswereld. “Elke dag dertig verschillende broden op de plank toveren, dat móet wel een passie zijn.” Deze zomer vind je Bakkerij Petris onder meer op zomerbar DOK in Brugge, en voor het eerst ook op Kok@Zee.

Als hij zich vooraan in de winkel toont, moet Tristan niet lang wachten op het eerste complimentje. “De beste roggeverdommekes van ’t land vind je hier bij jullie”, zegt een klant met een brede glimlach. “Roggeverdommekes zijn nochtans een Antwerpse specialiteit”, glimlacht de jonge bakker, ooit een beloftevolle voetballer bij Berchem Sport, wat verlegen terug. “Toen ik aan het PIVA (de Antwerpse vakschool voor bakkers en slagers, red.) studeerde, is KV Oostende aan mijn deur komen kloppen. De weg naar de beloften lag open, maar een zware blessure besliste er anders over: na anderhalf jaar revalideren waren mijn kansen verkeken”, klinkt het. En dus stortte Tristan zich met evenveel overgave in de bakkersstiel. “Het mooiste beroep ter wereld, maar het moet wel een passie zijn. Als je het niet doet met heel je hart, dan kun je er maar beter niet aan beginnen”, zegt hij. Zelf heeft Tristan de stiel geleerd van de besten: een van zijn mentoren was toppatissier Roger Van Damme. “De man waar ik als kleine jongen geen enkel programma van miste op Njam”, glimlacht hij. “Roger leerde me dat patisserie ook een streling voor het oog moet zijn, maar ook dat brood een product is dat tijd nodig heeft. En dat je jezelf als bakker moet blijven vernieuwen. Er zijn er veel die na verloop van tijd berusten.”

Elke dag verbazen

Tijd om stil te zitten, heeft Tristan niet. Door de gespreide vakantieregeling staan er vandaag opvallend veel Franstalige klanten in de bakkerij. “Daar spelen we op in met een grote keuze baguettes”, toont hij. Maar ook de Duitse toerist wordt bij Petris verwend. “Duitsers houden van donker brood. Hoe donkerder, hoe beter. En van zuurdesem. Ze vinden het leuk als je daar rekening mee houdt; zo hebben ze het gevoel dat je speciaal voor hén bakt – wat uiteindelijk ook zo ís natuurlijk. Ik probeer mijn klanten elke dag te verbazen”, aldus Tristan.

Dat houdt een uitdaging in: elke dag dertig verschillende broden op de plank toveren vraagt organisatie. “We leveren ook aan hotels en restaurants, en ook die hebben allemaal graag een eigen touch”, klinkt het. In oktober vind je bij Petris het ‘hubke’ of Sint-Hubertusbroodje, naar de patroonheilige van de jacht. “In het Antwerpse werd zo’n broodje rond Sint-Hubertus gratis meegegeven met de armen”, weet Tristan. December is dan weer de periode van de klaaskoeken en de kerstbûches. “Maar we staan ook bekend om onze boterpistolets; nog zo’n Antwerpse traditie. ‘Aangespoelde’ Wenduinenaars en tweedeverblijvers zijn er verzot op.”

Nieuw streekproduct

Ook de grote vakantie belooft een drukke periode te worden voor bakkerij Petris. “We staan de hele zomer lang op DOK in Brugge en doen voor het eerst mee aan Kok@Zee. Daarnaast zijn we bezig met een nieuw streekproduct dat we later dit jaar gaan lanceren. Daar hoor je binnenkort dus meer over”, knipoogt Tristan. Sinds hij in 2020 samen met vader Peter en moeder Nicole zijn intrek nam in het Molenaarshuys, bouwde hij zijn team geleidelijk aan verder uit. “Blij dat de Wenduinenaars ons van de eerste dag in de armen hebben gesloten”, lacht Tristan, jong én ambitieus. “Ik ben wel een beetje een workaholic, ja. Tijd voor de liefde heb ik voorlopig niet. I’m a single baker and proud of it.”