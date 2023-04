Trattoria Enoteca Botticelli in Nieuwpoort gaat de Siciliaanse toer op: “Horeca moet meer dan ooit ook beleving zijn”

Tot half september kan je je in de bekende Italiaanse brasserie Botticelli gaan onderdompelen in typische, authentieke en vooral warme Siciliaanse sferen. Uitbaters Peter Demoor en zijn echtgenote Linda Schacht transformeerden daarvoor hun populaire zaak in Nieuwpoort-Bad tot een zonnig oord en dat is tijdens deze niet bepaald warme lentedagen aardig meegenomen.

Flessenpost in zee gooien om Italiaanse wijnen te promoten, aperitief laten rijpen op vat of andere opvallende acties zoals ‘My Bloodtype is Negroni’ ten bate van het Rode Kruis: dat zij niet om een originele stunt verlegen zit, hebben Peter Demoor en Linda Schacht van Trattoria Enoteca Botticelli al genoegzaam bewezen. Dat bovendien hun passie en liefde voor de Italiaanse geneugten van het leven heel diep zit, blijkt duidelijk uit de aandacht voor authenticiteit waarmee zijn hun zaak runnen. Waar de zaak normaal eerder strak naar Noord-Italiaanse normen was ingericht, kiest het koppel nu voor een ingrijpende make-over: Botticelli goes Sicilian zowaar, maar wel tijdelijk, klinkt het bij Peter en Linda.

Beleving

“We zijn er altijd van uitgegaan dat horeca ook beleving moet zijn”, vertelt Peter. “Vandaar dat we regelmatig voor een ongewoon initiatief kiezen. Ik heb destijds die voor Sicilië o zo typische en iconische Teste di Moro of Moren hoofden gekocht samen met dito vazen en die in de zaak gebruikt, tot ze weliswaar opnieuw in de kelder beland zijn. Zes maanden geleden kwam echter een vertegenwoordiger van Averna, een Siciliaanse likeur af met een reeks borden en aardewerk. Dat bracht me op een idee: waarom niet kiezen voor een volledig nieuw interieur naar Siciliaanse stijl?”, zegt Peter Demoor.

Citroenperser

Het bleef niet alleen bij het ophangen van enkele gekleurde borden en het plaatsen van de Teste di Moro, integendeel. De Botticelli onderging een volledige en kleurrijke make-over. “We hebben meteen de zaak grondig aangepakt. Vooral het kleurenpalet springt eruit, maar er is uiteraard ook de veel aandacht besteed aan de aankleding met typische Siciliaanse items en accenten. We hebben zelfs een reusachtige citroenperser van Alessi laten aanrukken en die voor de gelegenheid in opvallend geel laten schilderen. Ook de kaart is natuurlijk aangepast. Het plaatje moest helemaal kloppen”, verduidelijkt Peter.

Peter en Linda laten het echter niet bij dit ene project. “De Botticelli blijft tot half september in Siciliaanse sferen baden, maar daarna gaan we opnieuw de zaak herinrichten. Eerst zullen we dat doen in het kader van de Newport Driver Days in september. Dan zetten we het ginmerk Engine in de kijker. Vervolgens is het de beurt aan Campari. Product Placement op z’n best’, besluit Peter glimlachend. (Dany Van Loo)