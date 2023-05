Trappist Westvleteren nu ook te koop in Nederlandse drankwinkels: “Zo illegale woekerhandel terugdringen”

De drie soorten Trappist Westvleteren (Blond, 8 en 12) zullen binnenkort in een groot aantal onafhankelijke Nederlandse drankwinkels officieel verkrijgbaar zijn. De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren gaan op jaarbasis ongeveer 790 hectoliter, goed voor ca. 240.000 flessen, naar Nederland uitvoeren. Op die manier willen de monniken de distributie beter spreiden, de markt transparanter maken en de illegale woekerhandel in Trappist Westvleteren op de Nederlandse markt terugdringen. In Nederland wordt Vaderdag op 18 juni gevierd. Tegen die datum zou het West-Vlaamse trappistenbier in de winkelrekken van de vrije slijterijen moeten staan.

De verkoop van Trappist Westvleteren aan woekerprijzen blijft een fenomeen, maar de monniken van de Sint-Sixtusabdij blijven er alles aan doen om dat terug te dringen. Volgens de regel van Sint-Benedictus moeten trappistenmonniken instaan voor hun eigen levensonderhoud door middel van handenarbeid. Vandaar dat de broeders van oudsher allerhande ambachtelijke bedrijvigheden ontwikkelden.

“Sinds 1839 wordt er binnen de muren van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren bier gebrouwen. De inkomsten uit de verkoop van Trappist Westvleteren zijn bestemd voor het levensonderhoud van de monnikengemeenschap, de verloning van de mensen die in de abdij werken, het onderhoud van het klooster en de nodige investeringen. Wat overblijft gaat naar sociale en caritatieve doelen”, klinkt het bij de Sint-Sixtusabdij. De abdij maakt deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Het leven van de monniken is in de eerste plaats een leven van gebed. Daarom leiden ze een stil, verborgen en teruggetrokken leven. Momenteel wonen er in de abdij 20 monniken. Er werken ook negen leken. Zes daarvan zijn aan de slag in de brouwerij onder toezicht van de monniken.

De verkoop van trappistenbier is de enige bron van inkomsten voor de abdijgemeenschap. Toch streven de monniken geen productie- of winstmaximalisatie na. Jaarlijks wordt in de Sint-Sixtusabdij slechts 7.500 hectoliter bier gebrouwen, gespreid over een 50-tal dagen. Bierbrouwen is namelijk niet hun hoofdactiviteit. “Het leven van de broeders is in de eerste plaats een leven van gebed. In Westvleteren brouwen de monniken dus om te leven. Ze leven niet om te brouwen.”

De Sint-Sixtusabdij in Westvleteren0. © Sint-Sixtusabdij

Enkel trappistenabdijen mogen het geregistreerd merk ‘Trappist’ en het Authentic Trappist Product-logo (ATP) gebruiken. De benaming ‘Trappistenbier’ is een oorsprongscertificering, die juridisch beschermd is. Ze mag alleen gebruikt worden wanneer de productie van het bier binnen de kloostermuren van een trappistenabdij onder toezicht van de monniken plaatsvindt. Op dit ogenblik mogen wereldwijd de bieren van de tien abdijbrouwerijen het ATP-logo dragen, waarvan vijf in België (Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren) en twee in Nederland (La Trappe Koningshoeven en Zundert).

Strijd tegen woekerhandel

“Tot nog toe is Trappist Westvleteren uitsluitend verkrijgbaar voor particulieren aan de abdijpoort of in het nabijgelegen ontmoetingscentrum In de Vrede. Belgische bierliefhebbers hebben bovendien ook de mogelijkheid om 24 flesjes Trappist Westvleteren aan huis te laten leveren. Sommige particulieren trachten de aankoopregels te omzeilen en verkopen kratten Trappist Westvleteren aan een veelvoud van de oorspronkelijke prijs door aan professionele klanten. “Vele mensen ergeren zich aan deze praktijken. Ook op de Nederlandse markt duiken er illegaal ingevoerde kratten Trappist Westvleteren op die met buitensporige marges in winkels en supermarkten worden verkocht. Deze woekerpraktijken staan lijnrecht tegenover de waarden van de monnikengemeenschap. De broeders willen namelijk dat zoveel mogelijk mensen van hun trappistenbieren kunnen genieten aan een normale, eerlijke prijs”, zo klinkt het bij de Sint-Sixtusabdij.

In het verleden trad de Abdij al op tegen malafide doorverkopers en handelaars die kratten via het zwarte circuit hadden aangekocht. “De gestructureerde export naar Nederland is deels gericht tegen deze niet-geoorloofde parallelle handel. Dankzij de samenwerking met een gespecialiseerde bierimporteur en de gestructureerde distributie zullen Nederlandse liefhebbers van trappistenbieren voortaan makkelijker een fles Trappist Westvleteren kunnen aankopen aan een correcte prijs.”

Geen iconisch houten krat

De Sint-Sixtusabdij werkt samen met een bedrijf dat al meer dan 65 jaar ervaring heeft met de invoer en de verdeling van Belgische trappistenbieren op de Nederlandse markt, want het vraagt een specifieke aanpak. “De importeur heeft al een eerste lading ontvangen. In Hulst worden de bieren uit de houten kratten genomen en herverpakt in kartonnen dozen. Elke doos bevat steeds eenzelfde mix van de drie soorten Trappist Westvleteren. De iconische houten Westvleteren-kratten zullen dus niet op de Nederlandse markt worden gebracht”, klinkt het in een officiële communicatie van de Sint-Sixtusabdij.

De drie soorten Trappist Westvleteren (Blond, 8 en 12) zullen binnenkort in een groot aantal onafhankelijke Nederlandse slijterijen officieel verkrijgbaar zijn. © Sint-Sixtusabdij

“De dozen worden op regelmatige tijdstippen geleverd aan onafhankelijke slijterijen. Elke slijterij krijgt een beperkt aantal dozen en zal zich aan een aantal afspraken moeten houden. Het bier is namelijk uitsluitend voor particuliere klanten bestemd. Op verzoek van de Abdij zal de importeur erop toezien dat de slijterijen die Trappist Westvleteren mogen verdelen, zich niet bezondigen aan het toepassen van woekermarges of verkoop aan horeca, webshops of retail. De verkoopprijs aan de eindconsument moet in de buurt liggen van de adviesprijs. Slijterijen die de regels niet respecteren en hardleers zijn, kunnen in de toekomst van de distributielijst worden geschrapt. Het is dus in hun eigen belang dat de slijterijen de afspraken met de importeur en Abdij respecteren.” Voor de invoer en de verdeling van Trappist Westvleteren in Nederland staat Wauters Hulst BV in. De onderneming werd opgericht in 1904 als een limonadefabriek. Later werd het een drankenhandel.

“De ongeoorloofde doorverkoop van Trappist Westvleteren leidt ertoe dat elk jaar een groot aantal houten kratten en lege flessen verloren gaan en dat de Abdij steeds opnieuw nieuwe kratten en flessen moet bestellen. In Nederland zal het leeggoed via de slijterijen opnieuw worden ingezameld en naar de importeur in Hulst worden gebracht. De invoerder zal vervolgens de lege flessen in de oorspronkelijke houten kratten plaatsen en ze aan de Abdij terugbezorgen. Op die manier zullen heel wat meer kratten en flesjes gerecupereerd en hergebruikt kunnen worden”, klinkt het.

Dit pilootproject loopt voor minstens een jaar en zal tussentijds geëvalueerd worden. “Voor de Belgische consument verandert er niets. Die kan nog steeds kratten Trappist Westvleteren online reserveren en afhalen aan de abdijpoort. Duo- en sixpacks zijn te koop in het nabijgelegen ontmoetingscentrum In de Vrede. In België bestaat ook de mogelijkheid om 24 flesjes Trappist Westvleteren aan huis te laten leveren.”