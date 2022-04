Traiteurskoppel zoekt gemotiveerde overnemer

Filip Markey (49) en Joëlle Traen (51) zoeken na 25 jaar een overnemer voor hun goed draaiende traiteurszaak in de Sint-Michielsestraat. “Met spijt in het hart, maar het lichaam zegt stop”, aldus Joëlle.

Nu corona eindelijk wat geweken is, lopen ook bij Traiteur Markey – een vaste waarde op evenementen in het Brugse – de boekingen weer vlot binnen. Uitgerekend nu besluiten de uitbaters er om gezondheidsredenen definitief mee te stoppen. “Onze mailbox zit vol aanvragen, maar wij kunnen niet meer mee. De trein zal dus zonder ons moeten vertrekken: op is op, het lichaam zegt stop”, zegt Joëlle Traen. Dat het ongewild is, maakt de beslissing extra lastig. “We hebben hier in die 25 jaar een mooi klantenbestand opgebouwd en het doet pijn om de mensen nu te moeten ontgoochelen. Het voelt alsof we opgeven op ons hoogtepunt, terwijl we daar eigenlijk nog niet aan toe waren. Maar de combinatie van catering en winkel is gewoon te zwaar geworden. We werken soms 16 uur aan een stuk”, verklaart Joëlle.

Levenswerk

Hoe moeilijk de beslissing hen ook valt, Filip en Joëlle proberen het toch te relativeren. “Een mens leeft maar één keer hé. We hebben dit 25 jaar lang met hart en ziel gedaan, maar onze gezondheid gaat nu voor. Het is wat het is. En wat hierna? Daar hebben we nog niet echt bij stilgestaan, we willen eerst dit hoofdstuk van ons leven in schoonheid afronden. Maar het zal sowieso wel tegen een wat normaler tempo moeten zijn”, aldus Filip en Joëlle. Ze doen sowieso nog voort totdat er een overnemer gevonden is. “We zoeken iemand die ons levenswerk met evenveel passie wil voortzetten. Iemand die er direct kan invliegen, zodat het treintje weer kan rollen. Onze zaak is startensklaar”, klinkt het. Het koppel kan in schoonheid eindigen. “We blikken met veel trots terug op de voorbije 25 jaar. De return, de appreciatie die we kregen van de mensen, was enorm groot”, zegt Filip. “Maar nu is het tijd om vooruit te kijken: als we een waardige opvolger kunnen vinden, zal dat de overname voor ons toch iets draaglijker maken. Filip en ik zijn altijd een goed geolied team geweest. Het zou jammer zijn om die inspanningen verloren te zien gaan”, besluit Joëlle. (WK)

Je kan Filip en Joëlle contacteren op 050 39 57 51