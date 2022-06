Traiteur Patrick De Groote start huiskamerrestaurant in Sijsele: “Ik heb de formule uitgetest”

Patrick De Groote – bekend als kok aan huis, traiteur en lesgever bij kookworkshops – is thuis in de Valkeniersstraat in Sijsele gestart met een huiskamerrestaurant. “In een gezellig, intiem kader of op het mooie terras breng ik een gastronomisch all-inmenu volgens marktaanbod”, zegt Patrick.

Met het huiskamerrestaurant start Patrick De Groote een nieuw hoofdstuk in zijn al rijkgevulde loopbaan als allround kok. Na zijn opleiding aan de hotelschool in Oostende, scherpte Patrick zijn kennis en vaardigheden aan in meerdere gerenommeerde restaurants en traiteurs in binnen- en buitenland.

Patrick kon in 1992 aan de slag bij de traiteur van zijn tweelingbroer Peter, die dus ook dezelfde kookmicrobe te pakken kreeg. “In 2008 begon ik dan zelf als zelfstandig traiteur”, zegt Patrick.

“Daar waar mijn broer zich eerder op grote groepen richt, leg ik me toe op gastronomisch koken voor kleinere groepen, van 6 tot 18 personen. Aanvragen voor grotere groepen geef ik door aan Peter. Ik word dus vaak gevraagd als kok aan huis, maar lever ook dagschotelservice en algemene traiteurdienst en kan zorgen voor volledige feestorganisatie. Daarnaast verzorg ik ook nog bijzonder populaire kookworkshops in de Cultuurfabriek in Sijsele.”

Aantrekkelijk aanbod

Maar nu is er dus ook het huiskamerrestaurant waarin Patrick zowel de keuken als de bediening alleen op zich neemt. “Door een andere persoonlijke situatie zag ik de mogelijkheid de woonkamer in te richten tot gezellige eetruimte”, zegt Patrick.

“Ik wil groepen die ik anders op verplaatsing bedien ertoe brengen tot hier te komen met een aantrekkelijk aanbod. Het gaat om een gastronomische all-informule, bestaande uit aperitief met hapjes, viergangenmemu volgens marktaanbod, kwaliteitswijnen, water en koffie met versnaperingen voor de vaste prijs van 85 euro per persoon. Dit wordt drie keer per maand aangeboden, op vrijdag, zaterdag en zondag.”

“Voor groepjes vanaf 10 personen, met een maximum van 18, is het huiskamerrestaurant ook op andere data op afspraak beschikbaar. Het heet dan wel huiskamerrestaurant, maar ook het ruime terras kan bij mooi weer gebruikt worden. Ik heb de formule al eens uitgeprobeerd met familie, mijn broer Peter onder meer, en ook enkele mensen uit de horeca met kennis van zaken. En alles is heel vlot en tot ieders tevredenheid verlopen, dus ja, ik ben er helemaal klaar voor”, lacht Patrick.