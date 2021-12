Traiteur Manon opent vlakbij restaurant De Smokkelaar in Rekkem

Met de feestdagen in zicht opende Manon Duyck (26) een nieuwe traiteurzaak op de Plaats 4. Traiteur Manon is nauwelijks enkele huizen verwijderd van De Smokkelaar, het restaurant dat Manon samen met haar moeder Siska Couckuyt (54) runt.

Toen de horeca vorig jaar in oktober op slot ging, zag ook De Smokkelaar zich genoodzaakt om over te schakelen op afhaalmaaltijden. “We hebben heel wat geleerd van die takeawayperiode en stilaan groeide het idee om een traiteurzaak op te starten. Even dachten we eraan om ons restaurant aan te passen, maar omdat we het restaurantgevoel wilden behouden, kozen we voor een pand vlakbij”, zegt Manon Duyck.

“De warme gerechten bereiden we in de vernieuwde keuken van ons restaurant, met een karretje kunnen we alles vlot naar de traiteurzaak transporteren. Onze beide zaken zijn complementair: door onze producten zowel in het restaurant als in de traiteurzaak te gebruiken, vermijden we dat er eten verspild wordt.”

Aan huis leveren

“De klanten kunnen hier terecht voor vers bereide gerechten, warme groenten, soep, sauzen, tapas… Seizoensgebonden gerechten voor deze winter zijn onder meer stoofpotjes, hutsepot, witloof in de oven, konijn… Op vrijdag kan er ook voor vis gekozen worden en op de sluitingsdag van de bakker is er stokbrood te krijgen. Omdat er op de Plaats heel wat oudere en minder mobiele mensen wonen, zijn we van plan om tijdens de feestdagen bij hen aan huis te leveren.”

(CB)