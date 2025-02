Traiteur Geert (60) start restaurant in pand van boekenhandel Napoleon: “Met stoofpotjes en mooi stuk vlees op de grill”

In het pand langs de Damse Vaart waar nog tot eind augustus boekhandel Napoleon huist, gaat de bekende traiteur en kok Geert Vermeulen (60) van start met een eigen restaurant. “De traiteur heb ik overgelaten aan mijn dochter maar ik wil toch ook nog iets om handen hebben”, zegt Geert.

Het pand van boekhandel Napoleon langs de Damse Vaart-Zuid in Damme krijgt haar oude functie terug. Het wordt opnieuw een restaurant. Vooral in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw waren er langs die strook aan de Damse Vaart met onder meer ’t Meiliedje maar ook Napoleon meerdere populaire restaurants. Die tijden lijken lang vervlogen maar met de nieuwe invulling wordt er opnieuw mee aangeknoopt.

Traiteurzaak overgelaten

In 2007 kwam Rita Caerels, echtgenote van Brugs cultuurschepen Nico Blontrock, in het pand met een boekenwinkel in een periode dat er nog heel wat boekenhandels waren in ‘Damme Boekendorp’. Dat verhaal loopt af eind augustus dit jaar, want dan moet Rita het pand verlaten. Het is immers verkocht aan Geert Vermeulen, de Dammenaar die zijn carrière in de horeca begon in gasthof Siphon en daarna meer dan dertig jaar de naar zichzelf vernoemde traiteurzaak runde. “De traiteur heb ik overgelaten aan mijn dochter Julie. Maar ik ben nu 60 jaar en voel me toch nog wat te jong om niets meer te doen”, zegt Geert Vermeulen. “Ik ga mezelf geen onnodige druk opleggen. Dus ik zal doen wat ik altijd al deed en waarvan ik weet dat ik het kan. Maar dan nu met een kleinschalig restaurant; het pand is dan ook niet zo groot.”

Vlees en stoofpotjes

“Wat je mag verwachten? Eenvoudige gerechten, de simpele keuken maar smaakvol. Ik denk dan aan een mooi stuk vlees op de grill. En ik zou ook wel stoofpotjes willen doen”, weet Geert Vermeulen nog. “De naam, Napoleon, zou ik willen behouden. Die is nog bekend en het klinkt goed. Over een timing kan ik nog niet veel zeggen. De huurster zit er nog in tot eind augustus en dan moet ik nog beginnen met de herinrichting; wat ook wel een tijd zal duren. Maar ik kijk er zeker naar uit om er iets moois van te maken.”