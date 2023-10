Traiteur By Joyce: “Mijn zaak is 100 procent klantgericht”

Enkele weken geleden opende aan de Kerkstraat Traiteur By Joyce de deuren. Een kleinschalige traiteurszaak waarbij liefde en passie voor het koken de grootste troef is.

“In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, beschik ik niet over een winkel”, opent chef Joyce Libbrecht (25) het gesprek. “Mijn keuken is mijn werkgebied waar ik lekkere gerechten, hapjes, fingerfood, tapasplanken en menu’s op maat bereid. Daarbij gebruik ik steeds kwalitatieve producten en stem ik altijd 100 procent af op de vraag van de klant!”

Steeds meer vraag

Joyce studeerde in 2017 af aan de RHIZO Hotelschool in Kortrijk en liep onder meer stage bij het Hof van Cleve in Kruisem, Joost Arijs en vrijmoed in Gent en de Muizelmolen in Hulste. “Na mijn studies ben ik eerst kleinschalig gestart in Harelbeke”, gaat een enthousiaste Joyce verder, die al van jongs af interesse toonde in het koken. “Mijn ambachtelijke garnaalkroketjes met handgepelde garnalen, en kaaskroketten waren daarbij de toppers. Maar al snel deed de mond-tot-mondreclame zijn werk en bleven de vragen maar binnenstromen. Naast kleinschalige opdrachten kwamen daar ook feestjes en communies bij.” Naast haar traiteurzaak is Joyce ook lerares voeding bij Athena Drie Hofsteden in Kortrijk. Traiteur By Joyce werkt volledig klantgericht en op maat tot 50 personen waarbij alles bespreekbaar is. Ook op het vlak van allergieën en wat de klant al dan niet lust, komt chef Joyce steeds met een gepaste oplossing. Enkel op speciale gelegenheden (feestdagen, Moeder- en Vaderdag) beperkt Traiteur By Joyce zich tot vaste menu’s. (BRU)

Wie al eens met de ogen wil proeven van de lekkernijen die chef Joyce klaarmaakt of een reservatie wenst te doen, kan terecht op www.traiteurbyjoyce.com. Reserveren kan ook via Joyce-libbrecht@outlook.com of het nummer 0495 89 13 48