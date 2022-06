Tournée Trappiste brengt alle trappisten onder één dak: “Verwacht je aan een smaakfestival”

Vzw The Beer Pilgrims pakt komend weekend uit met hun nieuwe bierfestival ‘Tournée Trappiste’. Op zaterdag 11 en zondag 12 juni kun je meer dan 60 trappistenbieren van 14 trappistenbrouwerijen, 4 trappistenwijnen van 3 abdijen en 13 soorten kaas van 5 abdijen ontdekken.

Na twee geslaagde edities met duizenden bezoekers van het Vleteren Craft Beer Festival in 2017 en 2019 wil de lokale bierproefvereniging vzw The Beer Pilgrims een andere weg inslaan. Ze willen terugkeren naar de roots en naar artisanale producten. “Wie Westvleteren zegt, zegt trappist. Het charmante dorp Vleteren is niet enkel een bierdorp met drie brouwerijen, het is ook een trappistendorp. De ideale plaats om daar iets mee te doen. Tourneé Trappiste is een bijzonder bierfestival dat volledig gericht is op trappist. Alle trappisten brengen we samen onder één dak, zelfs die van ver over de oceaan”, zegt Filip Muylle van vzw The Beer Pilgrims.

Trappistengemeenschap

“We willen de fantastische producten van de trappistengemeenschap in de spotlights zetten. De kennis en de traditie waarin deze producten geworteld zijn, zorgen voor échte smaakmakers. Daarnaast willen we natuurlijk de lokale gemeenschap in de Westhoek een mooi smaakfestival aanbieden na de afgelopen twee pandemiejaren. Ook de vele liefhebbers van trappistenbieren die van overal komen zullen aan hun trekken komen, met enkele heel zeldzame flessen en blikjes gerstenat, die voorheen zo goed als nooit in Europa te koop werden aangeboden. Ook van de Europese bieren zullen enkele zeldzame pareltjes kunnen worden geproefd.” Dankzij de goede samenwerking en goedkeuring van het IVT (Internationale Vereniging Trappist), kunnen meer dan 60 trappistenbieren van 14 trappistenbrouwerijen, 4 trappistenwijnen van 3 abdijen en 13 soorten kaas van 5 abdijen worden aangeboden op Tournée Trappiste. De deelnemende brouwerijen zijn: Sint-Sixtusabdij Westvleteren (B), Westmalle (B), Orval (B), Chimay (B), Rochefort (B), La Trappe (NL), Zundert (NL), Engelszell (AT), Spencer (USA), Tynt Meadow (UK), Tre Fontane (IT), Achel (B), Mont des Cats (FR) en Cardena (ESP). Van Cardena (SP), Abdij Santa Maria de la Oliva (SP) en Abdij Lilbosch (NL) zal wijn te verkrijgen zijn. Op het terrein naast De Sceure organiseert de dienst Toerisme van Vleteren tegelijkertijd een ambacht- en kunstenmarkt waar de toegang ook gratis is. “De monniken van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren spelen een thuismatch. Op hun stand zal je kunnen genieten van een nooit eerder gedemonstreerde aankleding en promo.”

Degusteren

“Mensen mogen een smaakfestival met trappistenproducten verwachten. Er kan bier, wijn en kaas gedegusteerd worden. Er kunnen ook volop trappistenproducten zoals bier, wijn, glazen, chocoladekoekjes, jam, verzorgingsproducten, mosterd… aangekocht worden aan een verkoopstand. “De aanwezige foodstands (vlees, vis en veggie) zullen voor een heel democratische prijs fantastische gerechten aanbieden. Elke chef biedt twee gerechten aan, waarin telkens minstens één trappistenproduct is verwerkt. Van gebraiseerde varkenswangetjes, over bavetsteak en gerookte zalm, tot vegetarische taco’s en nacho’s met chili sin carne, zullen worden aangeboden door Traiteur Devrieze in samenwerking met Ben’s Bar (Ieper), Zie-Foet (De Panne) en De Madams (Vleteren). Levensgenieters zullen aan hun trekken komen en op zondag kunnen de vaders dus extra hun hartje ophalen”, verzekert Filip.

Praktisch

De ingang tot het festival is gratis. Om te proeven dien je een proefglaasje (15 cl) van 5 euro aan te kopen. Bij onbeschadigde teruggave krijg je 2 euro terug.