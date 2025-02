Totale make-over voor Petrouska: “Hip en trendy, maar de authenticiteit werd toch behouden”

Petrouska, het Roeselaarse restaurant en bar op het Stationsplein, zit volledig in het nieuw. De voorbije maand onderging de horecazaak een metamorfose. “Hip, trendy en veel meer licht, maar de authenticiteit werd toch behouden.”

Horecazaak Petrouska is al 38 jaar een vaste waarde op het Stationsplein. Vorig jaar stapte met Lauren Daenens en Robbe Nuytten een nieuwe generatie in het horecaverhaal van Petrouska Beke en Sam Nuytten. “Bij die nieuwe wind hoort ook een nieuwe, hippere inrichting”, aldus Sam.

Volledig in het nieuw

Op maandag 6 januari ging de horecazaak dicht voor ingrijpende werken. “Eerst en vooral moesten de toiletten dringend vernieuwd worden, maar we pakten ook de ganse zaak aan.” Wie vanaf maandag in Petrouska binnenkomt, zal versteld staan wat er allemaal veranderd is. Naast de vele groene tinten valt ook de lichtinval op. “Vroeger was het hier erg donker, nu nodigt het vele licht uit om naar binnen te komen. De zaak lijkt ook ruimer dan voordien. Nochtans is het aantal plaatsen binnen, 56, behouden”, aldus Lauren.

Enkele elementen zoals de wijnkast en de toog werden behouden. “Petrouska is nu echt hip en trendy, maar de authenticiteit werd toch behouden. Onze oma is laaiend enthousiast”, aldus Robbe. Bij het binnenkomen valt ook onmiddellijk de foto van Ivan Saelens op. “Die mocht niet ontbreken. Opa kijkt mee en ziet dat het goed is”, aldus Sam. De make-over van de zaak gaat ook gepaard met enkele veranderingen in de keuken. Daar zal vanaf maandag Lauren een belangrijkere rol spelen. “We trekken ook volop de kaart van de suggesties. Zo kunnen vaste klanten telkens ook iets anders kiezen.”

Die vaste klanten staan te popelen om terug te keren. “Eén iemand deed zich tijdens de werken voor als controleur van de arbeidsinspectie. Zo kon hij toch even binnenspringen en een glimp van de werken opvangen”, lacht Sam. Lauren en Robbe trokken er dan weer op uit met een groep vaste klanten. “We gingen samen iets drinken. Op die manier moesten ze ons toch niet zolang missen.”