“Totaalervaring zal centraal staan”: American Sportsbar op komst in Roeselare

Na Torhout komt er nu ook een biljart- en sportbar van Smoking Cue in Roeselare. Op woensdag 20 december openen Jan Dulst (47) en zijn vrouw Jo Vanhecke (55) er namelijk hun tweede vestiging. Al wordt het zeker geen kopie. “In Roeselare zal de totaalervaring centraal staan. Het concept wordt dus wat uitgebreider dan in Torhout”, klinkt het.

Biljart- en sportbar Smoking Cue opende in 2008 de deuren Torhout. Aan het roer staat Jan Dulst (47), samen met zijn vrouw Jo Vanhecke (55). Tot 2009 was Jan zelf actief in de biljartwereld. Hij werd onder meer elf keer Belgisch kampioen en kroonde zichzelf één keer tot Europees kampioen black ball.

Vijftien jaar na de opening zorgt het koppel binnenkort voor een nieuwe wind in hun zaak, want dan openen Jan en Jo een tweede vestiging van Smoking Cue aan het Stationsplein in Roeselare. “De zoektocht naar een pand verliep niet zo eenvoudig”, vertelt Jan ons.

“Want het concept dat we voor ogen hadden heeft veel ruimte nodig. Gelukkig vonden we wat we zochten aan het Stationsplein in Roeselare.”

Geen kopie

Eén ding is alvast zeker: het koppel wil er in Roeselare geen kopie van de Smoking Cue in Torhout van maken. “Neen, het wordt uitgebreider”, aldus Jan.

“In Torhout bieden we wel een kleine versnapering aan, maar in Roeselare zal er echt getafeld kunnen worden. De kaart zal bestaan uit burgers, scampi’s, ribbetjes en nog veel meer lekkers. Mijn schoonzus Leen Vanhecke, die vroeger Eethuisje Socrates uitbaatte in Torhout, verhuist samen met haar kok mee naar onze nieuwe vestiging. Er zal trouwens ook een lounge zijn waar je een aperitief kan drinken met bijpassende fingerfood. Daarnaast zullen er ook nog acht pooltafels en drie karaokeboxen zijn. Op de benedenverdieping voorzien we dan weer alles voor ‘axe throwing’ (bijlwerpen, red.) en er kunnen tal van arcade spelen gedaan worden. Tot slot zullen we ook voor een vijftiental tv-schermen zorgen zodat iedereen zijn eigen sportwedstrijd naar wens kan volgen. Zo proberen we de sportbeleving helemaal naar binnen te trekken.”

Uitdaging

Smoking Cue in Roeselare mikt dus vooral op de totaalervaring. “Net dat wordt een uitdaging voor ons, maar we hebben er veel vertrouwen in. Met ons team beschikken we over veel ervaring en we krijgen ook steun vanuit de stad. Roeselare leeft trouwens ook enorm. We kijken er alvast naar uit”, besluit Jan.