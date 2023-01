Torenhoge kosten doen Billie’s Foodbar de das om: “Zaak niet meer rendabel”

Half september 2022 sloegen Bram en Magalie van Billie’s Foodbar in Anzegem al alarm en wijzigden ze hun vroege openingsuren van 5 uur naar 7 uur om de energiefactuur te drukken, maar nu valt het zware verdict dat ze hun zaak, die amper een jaar oud is, moeten sluiten.

“Onder de aanhoudende druk van de stijgende energie- en andere kosten, is onze zaak niet meer rendabel”, aldus zaakvoerder Magalie Coppens. “Het spijt ons heel hard en we weten dat we hiermee veel mensen teleurstellen.”

De winkel gaat niet enkel sluiten wegens de torenhoge energiekosten. “Naast ons zijn er grote werken op komst en daar ondervinden we nu al de hinder van”, vervolgt Magalie. “De gebouwen worden gesloopt om nieuwe appartementsblokken te bouwen.”

Terug in loondienst

“Op zich draaide onze zaak goed, maar de prijzen van de grondstoffen zijn in stijgende lijn, alsook de verzekering, het water, de energie enzoverder. Eigenlijk zo goed als alles wordt duurder en dat is niet meer rendabel. Het spijt ons heel hard. We zijn er het hart van in, maar als je zes op zeven dagen werkt en er geen voldoening van krijgt in die zin dat het niet loont, dan kan je niet anders dan er een punt achter zetten.” Beide zaakvoerders Bram Lachat (30) en Magali Coppens (32) hebben besloten om terug in loondienst te gaan werken. Momenteel zijn ze nog zoekende.

Wel nog tapas en broodjes op verplaatsing

Billie’s Foodbar in de Kerkstraat zal dus verdwijnen, maar de tapasplanken en minibroodjes op verplaatsing willen de zaakvoerders verderzetten.

“Via onze website is alle info te vinden over onze tapasplanken en minibroodjes. Enkel op verplaatsing zullen we onze klanten nog bedienen. En dat zullen we doen met veel plezier”, klinkt Magalie overtuigd.

Info: billiesfoodbar.com.