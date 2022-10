Topgastronomie met ‘Dirkjan Decock’ op de Veemarkt in Kortrijk

Dirkjan opent samen met Hilde Reynaert half oktober een nieuw restaurant aan de Veemarkt in Kortrijk. Het moet de bekroning worden van een leven in het teken van de gastronomie.

Dirkjan is Wevelgemnaar, maar ging als kind op internaat in Aalbeke. Vandaar ging het richting Ter Groene Poorte in Brugge en verder naar het buitenland. Na heel wat omzwervingen openden Hilde en Dirkjan in 2009 de zaak Taste and Colours aan de Veemarkt in Kortrijk.

“Bij de start van dit concept koppelde ik lekker eten aan creativiteit met schilderen, voor groepen, voor bedrijven. Gaandeweg bleef vooral de gedrevenheid voor het culinaire over. Het zit me blijkbaar in het bloed. Al van toen ik vier jaar was, zeg ik dat ik kok wilde worden”, lacht Dirkjan.

“Toen ik 12 was hielp ik al mee in de Saint Christophe, wat toen een gerenommeerd restaurant was. Met Taste and Colours hebben Hilde en ikzelf toch iets op de kaart gezet. We zijn opgenomen in de ranking van de beste groenterestaurants, kregen een mooie vermelding in de Gault Millau. En door de jaren heen heb ik van verschillende interessante uitstappen kunnen proeven. Ik maakte programma’s voor televisie als presentator en als producer, kon reizen door Italië en Zuid-Frankrijk.”

Beleving

Dirkjan hecht vooral belang aan de beleving. “Waarom zou je bij een lekkere maaltijd, je niet alleen laten verrassen door nieuwe smaken, maar ook door een goed gezelschap in een prima omgeving. Dit is wat we met ons nieuwe restaurant willen brengen. Dit wordt de optelsom van onze ervaringen. We investeren in ambacht, in vakmanschap. Hilde volgt de prestigieuze WSET sommelieropleiding.”

“We kiezen trouwens doelbewust voor duurzame wijnen en producten. Het is belangrijk om te weten met welke producten je werkt. Ik kies voor lokale producten en producenten. We hebben ook een goeie band met de collega’s uit de regio.”

Kers op de taart

Topgastronomie is aandacht voor het product, voor hoe je ermee omgaat. De temperatuur juist gebruiken, op zoek gaan naar nieuwe combinaties. “Soms plukken we op vakantie bloemen om er later kruiden of aromatische parfums van te maken. Gastronomie is een levensstijl en we gaan er voor om in deze fase van ons leven, de kers op de taart te zetten.”

(HV)