Topchocolatier David Maenhout uit Knokke-Heist uitgeroepen tot Belgium Chocolate Personality of the Year

Topchocolatier David Maenhout van Chocolatier M uit Knokke-Heist werd in Ter Groene Poorte te Brugge uitgeroepen tot allereerste Belgium Chocolate Personality of the Year.

“De Belgium Chocolate Awards, een nationale wedstrijd voor pralines en chocolade tabletten, werd voor een volle aula afgesloten met deze nieuwe award. Deze erkenning werd in het leven geroepen om een Belgische chocolatier te bekronen die zich kan onderscheiden op het vlak van topkwaliteit, innovatie, duurzaam ondernemen en vooral een voorbeeld zijn voor alle collega’s en jongeren. Maar liefst 75% van de stemmen werden gegeven vanuit de sectororganisaties, collega’s, leveranciers, producenten en voedingsscholen. De overige 25% kwam van het publiek”, aldus David Maenhout, die uit tien genomineerden met voorsprong als winnaar verkozen.

David kon zich afgelopen jaren op een positieve en inspirerende manier onderscheiden. En dit in het land van de chocolade… uitzonderlijk volgens het vakblad Chocolaterie magazine.

Pluim voor werk

“Dit is een ongelooflijke eer die me te beurt valt. Ik zal hier samen met m’n gezin en team ten volle van genieten. We gaan er een fles op kraken, samen met een praline natuurlijk. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staat bij ons altijd voorop. Maar daarnaast is zoals blijkt dus ook de omgang met collega’s, leveranciers, personeel, stagiairs die uit gans de wereld komen o zo belangrijk in het totaalplaatje. Deze erkenning is dan ook een pluim voor het werk dat ik samen met Isabelle en ons schitterend team dagelijks verzet. En dan nog de eerste mogen zijn om deze nieuwe award te mogen ontvangen doet héél véél deugd”, aldus David.