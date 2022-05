Topchef Geert Van Hecke: “Roeselare heeft een groter zakencliënteel dan Brugge”

De nieuwe Michelingids bezorgt de Brugse topchef Geert Van Hecke gemengde gevoelens: zijn restaurant Zet’Joe behoudt zijn ster, maar bistro Refter, de brasserie van zijn zoon Louis, verliest haar Bib Gourmand.

“Zelf ambieerde ik geen tweede ster meer, gezien mijn leeftijd”, zegt Geert Van Hecke, die jarenlang met De Karmeliet drie sterren had in Brugge en nu met Zet’Joe zijn ster behoudt.

Verdiend

“Dat Roeselare met restaurant Boury voor het eerst een derde ster krijgt, verheugt mij. Ik ben er al twee keer gaan eten, het is er super. Tim Boury en zijn echtgenote zetten zich 100 procent in voor hun zaak. Ze zijn, net als ik, klein begonnen en zijn langzaam gegroeid. Ze verdienen die derde ster ten volle.”

“Roeselare heeft trouwens meer zakencliënteel dan Brugge, waar de klappen vallen. Je hebt drie sterren nodig om een financieel sterk cliënteel van buiten de regio aan te trekken. Indertijd stond de Brugse regio internationaal op de kaart, met drie driesterrenzaken: Hertog Jan en De Karmeliet in Brugge en Oud Sluis net over de grens. Inmiddels hebben zowel Sergio Herman als Gert De Mangeleer zich in Antwerpen gevestigd, waar er veel meer zakenlieden zijn. Ook de haven van Zeebrugge is gefusioneerd met Antwerpen, dat is geen verrassing.”

Bib Gourmand

“Is bistro Refter zijn Bib Gourmand kwijt? Ik wist het nog niet. Mijn vrouw is naar Mons gereden voor de voorstelling van de nieuwe Michelingids. Ik herstel thuis van een knieoperatie. Door corona heeft mijn zoon Louis geen extra inspanningen willen leveren om die Bib Gourmand te behouden. Ik heb mij niet willen moeien, ik word wat ouder, je moet je kinderen kunnen loslaten. Het was zijn keuze, ik respecteer die”, aldus Geert Van Hecke.