Toogmarathon in Kortemark brengt maar liefst 120.000 euro op voor Kom op tegen Kanker

De dertiende editie van de Toogmarathon in Kortemark was opnieuw een schot in de roos. Op zaterdag 24 juni namen, na 4 jaar afwezigheid wegens corona, maar liefst 21 kooizitters plaats aan de toog. Die kooi stond in de gigantische feesttent op de Proosdijeparking langsheen de Nieuwstraat.

Het was meteen ook de warmste editie ooit en honderden sympathisanten kwamen de kooizitters een hart onder de riem steken, een financieel steentje bijdragen en zo deze grootse Kortemarkse solidariteitsactie steunen. De Toogmarathon – eigenlijk moet het zijn ‘Kooichallenge’, omdat het woordje toog een ietwat negatieve bijklank heeft – is dan ook gekend in heel Vlaanderen. Niemand minder dan Dominique Persoone trapte de 24-uren op gang en het acteurskoppel Gilda De Bal en Vic Dewachter kwamen de actie afsluiten, zoals ze ook al deden bij de eerste editie, 26 jaar geleden, in de Gouden Leeuw, waar de roots van deze nu al legendarische actie geworteld zijn.

Al 865.500 euro

Er waren onder meer optredens en DJ’s, sportieve acties, een ontbijtactie en zelfs een kunstveiling voor het goede doel, waardoor de teller op zondag 25 juni, exact 24 uren later, op maar liefst 120.003 euro stond. Dit voorlopige bedrag gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Klein detail: de dertien edities van de Toogmarathon brachten in totaal al ruim 865.500 euro op, niet min voor een gemeente als Kortemark. (JDK)