Tommy Dereyne opent café De Margriet op het Vandenpeereboomplein: “In de schaduw van de draak”

Vrijdag 11 februari rond 16.30 uur zullen de eerste pinten uit de tapkranen van café De Margriet vloeien. Met zijn eigen horecazaak ziet uitbater Tommy Dereyne (31) een droom in vervulling gaan.

Het horecabloed stroomt duidelijk door de aderen van de uit Sint-Juliaan afkomstige Ieperling. “Het leek wel voorbestemd om ooit een eigen café te starten”, vertelt Tommy. “Toen ik student was, kluste ik bij in Sfeerkaffee Paljas op de Kiekenmarkt. In Gent was ik enkele jaren actief in De Brouwzaele, Pallieter en De Vagant. Bij dat laatste café was ik zelfs twee jaar gerant. In 2017 keerde ik terug naar de Westhoek en begon ik als vertegenwoordiger bij Leroy Breweries. Daarnaast bleef ik actief als flexi bij B’Artiest en de Oude Veemarkt. Eind december stopte ik mijn professionele activiteiten om me volledig toe te leggen op de laatste rechte lijn van mijn nieuw project: De Margriet. De naam verwijst naar de gelijknamige draak bovenop het Belfort. Het café ligt in de schaduw van het imposante bouwwerk en bovendien vond ik dit goed klinken.”

Flexi’s

Vroeger was café Au Carillon gehuisvest in het pand op het Vandenpeereboomplein 19. Na meer dan een jaar van uitbraak –en renovatiewerken kreeg het gebouw een heuse facelift. “Als je de foto’s van vroeger en nu ziet, is het haast niet meer te herkennen. In ons logo zitten de kleuren zwart en goud en die kleuren trokken we door in ons interieur. Iedereen is welkom in dit praatcafé maar ik mik vooral op young professionals, dertigers en veertigers. Als pilsbier koos ik voor Cristal Alken. Verder is er een ruim assortiment aan andere bieren en dranken. Zo serveer ik onder meer de lokale bieren Hommelbier en Sint-Bernardus Abt van het vat. Op het gelijkvloers zijn er 40 zitplaatsen, boven is er een capaciteit van ongeveer 30. De ruimte boven kan trouwens gehuurd worden voor een privé-gelegenheid. Nog op de eerste verdieping beschikken we over een vergaderzaal voor tien à twaalf personen. De bedoeling is om tijdens de week alleen te werken. In het weekend krijg ik dan ondersteuning van een à twee flexi’s of studenten. Momenteel zijn de werken op de Leet nog volop bezig. Maar ik mag niet klagen: al bij al is de zaak vlot bereikbaar te voet en met de fiets. Na de werken zal ik met een vier meter diep luifelterras kunnen uitpakken.”

Quiz

Tommy organiseerde enkele weken geleden nog de eerste editie van De Margriet-quiz. “Dat bleek een schot in de roos en ik wil daar graag een vervolg aan breien”, aldus Tommy die in zijn vrije tijd graag weer wil sporten. “De voorbije maanden waren extreem druk. Maar het is de bedoeling om binnenkort weer meer kilometers te malen met mijn koersfiets.”

Café De Margriet is zes dagen per week open. Maandag, woensdag, donderdag van 16.30 tot 1 uur, vrijdag van 16.30 tot 3 uur, zaterdag van 11 tot 3 uur, zondag van 11 tot 1 uur. Dinsdag gesloten. Sluitingsuren zijn vanzelfsprekend volgens de opgelegde coronamaatregelen. Meer info via Facebook: De Margriet, demargrietieper@gmail.com.