Tom Labens en Michel Declercq nemen zaak in Wellingtonstraat over: “Moose heeft heel wat troeven”

Geen kleine verrassing in het Oostendse horecalandschap: Tom Labens en Michel Declercq zullen vanaf 2 januari de bekende zaak Moose uitbaten. Na van hun vele vorige ondernemingen een succes te hebben gemaakt, kiezen zij voor alweer een nieuwe uitdaging. “We kregen een heel mooi voorstel”, klinkt het.

De Alfons, de Paulus, de Lentini, hotel Gemeentehuis in Nieuwpoort en natuurlijk James Comptoir: het zijn slechts enkele van de horecazaken die Tom Labens (50) en Michel Declercq (50) de voorbije jaren succesvol hebben gerund. Zo zorgde een bloeiende James Comptoir zelfs voor een heuse revival van de Ensorgalerij. Aan die wel heel indrukwekkende lijst voegen zij nu vanaf 2 januari een achtste uitdaging toe: het bekende restaurant Moose in de Wellingtonstraat.

Gezondheid

“En dat heeft zijn redenen”, vertellen Tom en Michel. “Dat wij James Comptoir hebben overgelaten, had veel met de gezondheid van Michel te maken”, steekt Tom van wal. “Het enorme succes van de James had om die belangrijke reden ook zijn keerzijde. We vonden het daarom tijd om het rustiger aan te doen: geen eigen zaak meer maar ergens aan de slag te gaan. Ook naar de Ardennen trekken was even een optie, maar dat draaide enigszins anders uit”, knipoogt Tom.

En dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Het koppel kreeg een telefoontje van goeie vriend David Pieters die in De Haan al jaren het populaire volkscafé ’t Pubtje uitbaat. “Met een aanbod waar we geen nee konden tegen zeggen”, glimlacht Tom.

“David had enkele maanden geleden Moose overgenomen om het samen met twee jonge ondernemers uit te baten. Dat is echter niet gelukt, ook al om gezondheidsredenen van een van de nieuwe uitbaters. Hij had inderdaad voor ons een heel mooi voorstel om de zaak in handen te nemen en dat voelde meteen goed. Moose had inderdaad heel wat troeven in petto. In tegenstelling tot het meer vluchtige en drukke van James Comptoir komen de klanten er om rustiger te genieten en daarvoor tijd te nemen. Het pand kan bovendien bogen op een mooie ligging in een al even aangename buurt.”

Uitdaging

Michel Declercq is heel tevreden met de nieuwe uitdaging. “Ik ben heel blij met de grote open keuken”, vertelt hij enthousiast. “Dat maakt het veel praktischer en aangenamer werken dan in het verleden. We zijn open van 11 tot 18 uur, wat er meteen ook voor zorgt dat wij naast de job nog van het leven kunnen genieten We zullen de typische stijl van de zaak behouden, maar passen wel het aanbod aan. We trekken namelijk voluit de kaart van onze specialiteit: de Frans-Belgische keuken met tal van de klassiekers waarvoor we bekend zijn. Klanten kunnen bovendien gratis parkeren onder de bib en dat is een grote troef. Ons mantra blijft vriendelijk zijn, een propere zaak runnen en vooral lekker eten serveren tegen een heel betaalbare en correcte prijs. We kijken uit naar 2 januari.”