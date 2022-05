Tom Cloet (Bistro ‘t Verschil) over de drie sterren voor bevriend koppel: “We zijn zeker niet verrast, Boury was hier klaar voor”

Tom Cloet en Ilse Van Acker, die al 14 jaar het verschil maken met Bistro ‘t Verschil in Gits, zijn uitermate verheugd voor Tim en Inge. “Ik was eerlijk gezegd niet verrast dat ze hun derde ster kregen. Ze waren er klaar voor”, argumenteert Tim.

Tom Cloet en Tim Boury kennen elkaar al jarenlang, in 2014 maakten ze hun opwachting in een dubbelinterview voor deze krant. ‘Koken zit in onze genen’, titelde het artikel. De twee chef-koks onderstreepten er ook hun eigen aanpak en die hebben ze nog steeds. Terwijl Boury voluit voor de sterren gaat, is Tom Cloet tevreden met de Michelin-vermelding die hij kreeg. “Die vermelding in de gids volstaat voor mij. In Gault&Millau halen we 14 op 20, ook daar zijn we content mee. We hebben ons publiek die onze manier van werken kent. Als je een Michelinster hebt, dan komt daar ook een bepaalde druk bij kijken. Het verwachtingspatroon is dan immens hoog, daar passen wij liever voor.”

Het pand, de tuin, de bediening… alles is er op

Maar dat neemt niet weg dat Tom (37) en Ilse (42) super tevreden zijn voor het bevriende koppel dat de drijvende kracht is achter restaurant Boury. “Het is een fantastische prestatie, die overigens ten goede zal komen voor de hele regio. Een driesterrenrestaurant heeft internationale weerklank, er zullen van overal mensen naar Roeselare afzakken. En misschien blijven plakken voor enkele dagen.”

Iedere dag ervoor leven

Er werd algemeen verrast gereageerd op de derde ster voor Boury, maar Tom Cloet keek allerminst verbaasd op. “Ze zijn er gewoon klaar voor. Ik ben er in april nog gaan eten, je voelt dat alles juist zit. Van de bediening tot de sfeer die er hangt. Er zijn ook grote investeringen gedaan in het pand, er is de prachtige tuin,… Ik ben blij voor hen dat het gelukt is. Zelf hebben we er de ambitie niet voor, maar het is allerminst evident om dit te realiseren. Je moet er alle dagen voor leven en werken. Velen probeerden het al om die stap van twee naar de drie sterren te zetten, maar bij de meesten lukt het niet.”

Essentie op het bord

Inge en Tim komen geregeld eens eten in Bistro ‘t Verschil. “Wij werken à la carte met seizoensproducten die we met weinig pretentie bereiden. Het is een soort gevoelskeuken en in het restaurant hangt een ontspannen en nonchalante sfeer. We verzorgen ook catering voor feestjes.”

Tom en Ilse gaan ook graag eten bij Boury. “Als kok is het natuurlijk een soort beroepsmisvorming dat je je bord soms analyseert, maar wij gaan er eigenlijk voor de ontspanning. Ik ga daar zeker niet de criticus uithangen, we willen gewoon genieten. Tim serveert een heel pure complexloze keuken, hij haalt de essentie op het bord naar boven.”