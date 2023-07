Toeristen vonden in 2022 opnieuw massaal de weg naar de kust

Met 8,5 miljoen overnachtingen door 2,3 miljoen toeristen was 2022 een goed jaar voor de West-Vlaamse kust. Dat blijkt uit cijfers van Statbel en Toerisme Vlaanderen. De meeste aankomsten waren voor Oostende, de meeste overnachtingen voor Koksijde.

In 2022 telde het Vlaams Gewest maar liefst 10.6 miljoen aankomsten van toeristen. Dat zijn er ruim 120.000 meer dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Liefst één vijfde van die toeristen kwam aan in één van de tien kustgemeenten. Oostende spande de kroon, met 480.000 aankomsten. In Koksijde en De Haan kwamen elk 300.000 toeristen aan. De top zes wordt afgesloten door Nieuwpoort, Blankenberge en De Panne, met elk tussen de 220.000 en 240.000 aankomsten.

Die toeristen blijven ook langer hangen aan onze kust. In 2019 telde het Vlaams Gewest in totaal nog 26,3 miljoen overnachtingen, vorig jaar was dat aantal al gestegen tot 27,5 miljoen. Bijna één derde daarvan, zo’n 8,5 miljoen overnachtingen, vonden plaats aan de kust. Niet toevallig spannen Koksijde (1,5 miljoen) en De Haan (1,3 miljoen) daar de kroon, omwille van de aanwezigheid van vakantieparken als Sunparks en Center Parcs. Oostende (1,2 miljoen), Nieuwpoort (900.000) en De Panne (850.000) vervolledigen de top vijf.

Hotels blijven de meest populaire manier van overnachten. Meer dan één derde (37 procent) van alle overnachtingen werden geboekt in hotels. De overnachtingen zijn er wel het minst lang van alle accomodaties. Toeristen verblijven gemiddeld slechts 1,8 nachten in een hotel, terwijl dat voor gîtes, vakantiewoningen en appartementen 5,2 nachten is.