“Toekomst ligt voorlopig in Travalie”: Milan Beke verlaat Ingelmunster om te werken in restaurant van ouders

Rond deze periode verhuist Milan Beke van de ouderlijke woning op de Hoevewijk naar Wenduine, waar zijn ouders nu al wonen. Sinds 1 november 2024 werkt Milan in de zaak Travalie in Houtave. De dagelijkse afstand Ingelmunster-Houtave is lastig geworden, zodat de gewezen Scoutsleider en jeugdhuis Kontrabas-medewerker met pijn in het hart zijn roots verlaat.

Milan (19) is de zoon van Marino Beke en Veronique Goethals. Hij is de broer van Marylyne, Timon, tweelingzus Margot en pleegzus Drecilla. Op 1 oktober 2015 begonnen zijn ouders met An Toafel in de Izegemstraat. Vanaf april 2023 startte een nieuw hoofdstuk in hun leven als uitbaters van De Travalie in Houtave (Zuienkerke) tussen Brugge en de kust. Ze zouden dat beiden runnen, tijdens het weekend wel eens bijgestaan door een van hun kinderen. Zoon Milan volgde zes jaar les in Spermalie in Brugge en deed er nog een zevende specialisatiejaar slagerij bij.

“Ik was niet van plan om hier fulltime te komen werken. Mijn ouders wilden dat ook niet. Ze zeiden dat ik na de schooljaren ervaring moest opdoen. Ze hadden wellicht niet verwacht dat het hier zo druk zou zijn, want je zit hier in de middle of nowhere. In april 2024 deed ik stage bij Bart Buyse. Ik kreeg plots de vraag van mama of ik het zag zitten om in de keuken te komen werken. Voordien werkte ik hier ook al in het weekend, maar nu was het voor fulltime. Op 1 november 2024 begon ik eraan.”

“Het blijven mijn bazen”

Milan vindt het plezant werken, hoewel iedere dag samenwerken met zijn ouders niet evident is. “We maakten de afspraak dat we na de werkuren niet meer over het werk zouden praten. Wanneer je 24/7 over hetzelfde spreekt, dan blijft dat niet duren. Gelukkig had ik altijd een goede band met mijn ouders. Tijdens het werk mag ik mijn ouders niet aanzien als mama en papa. Het blijven mijn bazen. Wij gaan niet slapen zonder dat het is uitgepraat”, zegt Milan.

“Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij vrijheid geven, zoals voor de diverse suggesties”

“Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij vrijheid geven. Ik doe zelf de bestellingen voor de keuken. Is er iets niet voorradig, dan is het mijn fout. Wil ik een ander gerecht op de grill uitproberen, dan is dat mogelijk. Diverse suggesties en zelfs het recente Valentijnmenu waren mijn ideeën. Bij welke baas zou ik op mijn leeftijd zoveel vrijheid krijgen? Mijn specialiteiten? Ik leerde van mama haar verschillende eigen garnaal-, kaaskroketten… maken, terwijl de bitterballen die we serveren mijn eigen werk zijn. Op de grill ligt er ook wel eens een ander stukje vlees, dan op het menu terug te vinden is.”

35 minuten rijden

Milan zat in het eerste leerjaar toen hij bij de Scouts ging. Na het kamp in de zomer 2024 verliet hij als leider deze jeugdvereniging. “Het is minimum 35 minuten rijden van Houtave naar de scoutslokalen in Ingelmunster. In het begin valt dat mee, maar dat is niet iedere dag mogelijk. Mijn tweelingzus Margot is er nog actief en dus weet ik er nog veel over. Kom ik terug naar Ingelmunster, dan kan ik bij mijn beste vriend Wies slapen of ook nog in onze woning op de Hoevewijk, waar mijn zus en broer nog wonen. Ik verliet de scouts omdat ik aan mijn toekomst moet denken. Ik woon voorlopig bij mijn ouders in Wenduine. Ik zal mijn roots missen, waar er altijd wel iets te doen was, terwijl het hier in Houtave heel rustig is.”

“Of ik mijn hele leven blijf werken in Travalie? Mama en papa moeten nog een lange periode werken. Mijn vriendin Jesse Dumortier uit Ieper zat ook in Spermalie in Brugge en volgt nu Hotelmanagement in Vives in Brugge. Komt ze hier binnen twee jaar werken of doet ze iets anders? Ooit droomde ik ervan een sterrenzaak open te houden, maar daar kwam ik al op terug. Ik zou wel graag op cruiseschepen als kok werken. Vooraleer ik hier begon, informeerde ik hiervoor, maar je moest twee jaar ervaring hebben. Ik focus mij dus voorlopig op mijn job in Travalie.”

Travalie, Kerkhofstraat 15 in Houtave/Zuienkerke. Dinsdag en woensdag gesloten. Op andere dagen is de keuken open van 11.30 tot 20 uur, op maandag tot 19.30 uur. Info: 0498 97 64 33.