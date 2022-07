Toekomst In De Smisse nog slechts vier jaar verzekerd: “We zijn een van de laatste volkscafés in Knokke”

Onze rubriek ‘Het Volkscafé’ brengt ons deze week naar de Smedenstraat in Knokke, bij café In De Smisse. “Gewone cafeetjes als deze verdwijnen steeds meer”, zegt waardin Niki Paridaen. “Café Monico en wij zijn de laatste twee volkscafés in Knokke. Met mijn huidig contract heb ik nog zekerheid voor vier jaar, hopelijk wil de eigenaar, brouwerij Maes, het nog verlengen.”

De uitbaatster en een groepje klanten bij de toog kijken vreemd op als we als nobele onbekende, met fototoestel in de hand, onze entree maken in café In De Smisse. Het is dan ook zo’n typisch volkscafé waar alle klanten bekenden voor elkaar zijn. ‘Buitenstaanders’ zijn ze er niet gewoon. Maar het ijs is al vlug gebroken. “De krant die interesse heeft in ons klein cafeetje; dat is wel leuk!”, klinkt uitbaatster Niki Paridaen enthousiast. “Wat wil je allemaal weten?”

Al ruim honderd jaar café

Niki nam de uitbating van het café zo’n vijf jaar geleden in handen maar de zaak heeft een veel langere voorgeschiedenis. “Naar ik mij liet vertellen is het hier op deze hoek al meer dan honderd jaar café”, zegt Niki. “Ik ken niet de hele geschiedenis van de zaak maar ik weet wel dat de vorige uitbaters hier tweeëntwintig jaar actief zijn geweest.”

Voor Niki stond het zeker niet in de sterren geschreven dat ze een café zou gaan runnen. Het zit niet in de familie én ze werkte eerder jarenlang als huishoudhulp bij Bond Moyson. “Hoe ik er dan bij gekomen ben deze zaak hier over te nemen? Ik kende de zaak wel al, simpelweg omdat ik hier goede klant was (lacht). En toen ik hoorde dat de zaak over te nemen stond, was ik wel geïnteresseerd. Ik werk graag met mensen; dat deed ik ook bij Bond Moyson. En om een café te runnen, moet je toch ook sociaal ingesteld zijn”, weet Niki. “Ik heb hier bijna enkel vast cliënteel. We liggen hier dan ook wat verder af van het strand en van de drukke winkelstraten. In de zomer komen er soms wel eens wat ‘verdwaalde toeristen’ over de vloer.”

In De Smisse een ‘bruin café’ noemen zou echte bruine cafés oneer aandoen doordat het interieur er toch een tikkeltje te recent uitziet, maar het is wel een rechttoe rechtaan volkscafé zonder veel poespas. Een zakje chips is zowat het enige wat er te eten valt. Van het vat is er Maes Pils te verkrijgen en wie liever Stella of Jupiler drinkt, krijgt een flesje uit de koelkast aangeboden. “Hier komen nog echte Knokkenaars over de vloer en daar zijn dus ook nog veel gewone mensen bij”, zegt stamgast Frans Vlaminck. De man is de drijvende kracht achter hengelclub De Zwinvissers. Zo’n vijf jaar geleden, bij de start van de uitbating door Niki, werd In De Smisse hun clublokaal.

Hengelclublokaal

“Onze vereniging werd opgericht in 1975; mijn vader stond nog mee aan de wieg ervan. Aanvankelijk werd samen gekomen in café Vierwegen in De Oosthoek, later in café Hof van Vlaanderen, daarna nog een tijd in De Noorse Zeevogel en nu dus hier bij Niki. Ik kende haar al van voor ze met het café begon en het leek me leuk om hier onze vaste stek van te maken. Zowel Niki zelf als haar dochter (Amber Foret, red.) die ook soms meehelpt, staan garant voor een vlotte bediening en een leuke babbel. Straks gaan we weer vissen op het strand, aan de vloedlijn, en daarna komen we terug om de resultaten te bespreken, de prijzen uit te delen en een pintje te drinken natuurlijk.”

Quizavond

Niki probeert ook voor de nodige animo in de zaak te zorgen door regelmatig kleine evenementen te organiseren, zoals een quizavond of het tonen van de wedstrijden van de Rode Duivels. In het weekend mogen de klanten voor een paar euro zelf liedjes kiezen op de jukebox.

“Gewone cafeetjes zoals In De Smisse verdwijnen jammer genoeg steeds meer”, beseft Niki. “Café Monico en wij zijn de laatste volkscafés in Knokke. Ik heb nu nog een huurcontract voor vier jaar met brouwerij Alken Maes. Daarna is het onzeker maar ik hoop van harte dat er nog een verlenging in zit.”