Toekomst Huisje van Majutte in Blankenberge onzeker: “Alle mogelijkheden liggen open”

Peter en Lena van Huisje van Majutte staan voor een belangrijke ommezwaai: aangezien zij deze zomer met pensioen gaan, zoeken ze helpende handen om de toekomst van het bekende vissershuisje te vrijwaren. “Alle mogelijkheden liggen open.”

Peter Gadeyne en Lena Beernaert kochten het Huisje van Majutte in 2015 en zijn er sindsdien in geslaagd om het meer dan ooit op de (wereld)kaart te zetten. “Dat bewijzen de meer dan 1.750 reviews op verschillende internetplatformen: zelfs met deze gigantische hoeveelheid behouden wij nog steeds onze gemiddelde internationale score van 9,7/10”, vertelt Peter trots.

Ook in coronatijden deden Lena en Peter het goed met hun vissershuisje. “Het bleef ontzettend druk en dus zal ’22 mogelijks een ingrijpend schakeljaar worden.” Dit omwille van een grote verandering: Lena gaat over zes maanden – na een carrière van 45 jaar – meer dan verdiend met pensioen.

Niet stoppen

“Wie mij echter kent, zal begrijpen dat ik het huisje met evenveel enthousiasme graag nog enkele jaren zou willen openhouden. Liefst tot aan mijn pensioen in ’25”, aldus Peter. Zelf denkt hij dus nog niet meteen aan stoppen. “Omwille van het grote succes, zal dit onder de huidige vorm niet eenvoudig zijn. Vandaar dat wij alle deuren openzetten om de toekomst van dit juweeltje te vrijwaren.”

Wat de toekomst dan brengt voor het bekende vissershuisje in de Breydelstraat? “Misschien een voortzetting met flexijobbers en jobstudenten? Misschien gaan we naar een zuiver museum met betaling van ingang? Of misschien is er wel interesse voor een totaal andere invulling? Alle mogelijkheden liggen open”, klinkt het.

Troeven

Peter en Lena runden het huisje al die jaren zonder enige subsidies. “Maar de troeven zijn legio. Deze unieke locatie met woonkamer, keuken, zolder, tuin, toiletten en garage heeft samen met z’n typische specialiteiten en betoverende historische waarde zóveel te bieden, en valt bovendien ook buiten elke concurrentie. Dit heel het jaar door!”

Wie dus zinvolle ideeën heeft, kan persoonlijk contact opnemen met Peter en Lena. “Belangrijk is dat de erfgoedwaarden en openbaarheid van dit beschermde monument in ere worden gehouden. Benieuwd waar de golfslag ons brengt, maar ons huisje is alvast klaar om zijn avontuur te vervolgen. We luisteren graag naar creatieve voorstellen.”

(WK)

Peter en Lena zijn te bereiken op het nummer 0486 06 17 80