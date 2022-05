Toekomst cultcafé OPCD krijgt verder vorm: Schuttershof opent in de lente van 2023

Momenteel gonst het van de bedrijvigheid op de site van het voormalige café OPCD, pal in het centrum van Ardooie. Dries Van Hecke en Frederik Stragier willen er in de lente van 2023 een nieuwe horecazaak openen. Het project heeft nu ook een officiële naam: Schuttershof.

De plannen om de roemrijke geschiedenis van het pand van café OPCD voort te zetten, raakten in oktober vorig jaar bekend.

Ondernemers Dries Van Hecke, bekend van het Bockor Café pal tegenover OPCD, en Frederik Stragier, zaakvoerder van Belgium Trucks & Trailers, sloegen de handen in elkaar om de site van de sloop te redden.

Het pand werd volledig gestript en krijgt nu een nieuwe invulling als brasserie en tapasbar. “Iedereen zal bij ons welkom zijn: van 18 tot 88 jaar”, valt te horen.

“We gaan voor een betaalbare kaart met veel wijzigende suggesties en zullen met veel streekproducten werken. Ardooie bevindt zich pal in de groentetuin van Europa, op die weelde willen we inspelen.”

Gestart in 1846

Een naam voor hun horecaproject hadden de twee Ardooienaren een half jaar geleden nog niet. Daarom deden ze destijds een oproep om mee op zoek te gaan naar een catchy naam voor hun geesteskind.

“Daar kwamen heel wat leuke reacties voor binnen, maar uiteindelijk hebben we besloten om de link met het verleden in de verf te zetten. Straks kan je hier weer tafelen in het Schuttershof, net als anderhalve eeuw geleden.”

Op de plek ging in 1846 immers de herberg Schuttershof van start. Later werd dat café De Neuze en tot september 2019 was OPCD er te vinden. “Deze locatie is al decennialang een van dé kloppende harten van Ardooie. Dat willen we zo houden.”

In het Schuttershof zal je aan het juiste adres zijn voor een lekkere lunch of een culinair diner. “We gaan van klassieke gerechten tot verrassende suggesties, maar we zullen ook tapas serveren en staan garant voor een heerlijke wijnkaart.”

Jobs

De opening is voor de lente van volgend jaar gepland. “Ergens tussen maart en mei 2023”, klinkt het bij het duo. “Ondertussen bereiden we dit verhaal tot in de kleinste details verder voor. Nu gaan we op zoek naar een topteam om het Schuttershof in goeie banen te leiden.”

“We hebben vacatures voor een chef-kok, hulpkok, zaalverantwoordelijke, een afwasser en een barman of -vrouw, maar staan ook open voor jobstudenten en flexijobbers. Samen met hen willen we van het Schuttershof een succesverhaal maken.”