Toegankelijkheidslogo voor horecazaak Dag en Douw en Apotheek Hyndryckx-Vanhee

Op vrijdag 2 december 2022, reikte het lokaal bestuur Koekelare, aan twee lokale handelszaken – Apotheek Hyndryckx-Vanhee en horecazaak Dag en Douw – het Toegankelijkheidslogo uit.

In het kader daarvan bracht de Werkgroep Toegankelijkheid een inspectiebezoek aan de horecazaak Dag en Douw, gelegen in de Stalpaertstraat, en bij Apotheek Hyndrickx-Vanhee in de Noordomstraat. Zij leverden heel wat inspanningen om hun zaak toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers en personen met een handicap.

Zo zijn de toegangsdeuren aangepast, werden de drempels weggewerkt en bieden beide zaken voldoende ruimte aan, zodat rolstoelgebruikers, personen met een rollator of personen met een buggy zich vlot kunnen bewegen in de zaak. Na een grondige evaluatie door de werkgroep werd beslist om beide zaken voor hun inspanningen te belonen met het Toegankelijkheidslogo.

Schepen Jessy Salenbien (Vooruit), die ook aanwezig was bij de inspectiebezoeken, benadrukt dat een vlot toegankelijke zaak een absolute meerwaarde kan bieden, zowel aan de klanten als aan de uitbaters. “We bedanken hierbij de handelszaken, maar tegelijk ook de scholen en evenementenorganisators voor hun blijvende inspanningen die ze leveren om hun zaak, school of evenement toegankelijk te maken. Dit komt iedereen ten goede.”

De werkgroep is bereikbaar om hierin advies te geven. Handelszaken die graag eens een bezoekje krijgen van de werkgroep kunnen een aanvraag doen bij Daniël Desender via daniël.desender@gmail.com, of bij schepen voor Gelijke Kansen Jessy Salenbien op salenbien.jessy@telenet.be.

(EV/foto’s Coghe)