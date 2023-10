Toch groen licht voor McDonald’s in Ingelmunster

De nieuwe vestiging van McDonald’s langs de Ringlaan in Ingelmunster kan er dan toch komen. Deze zomer werd alsnog beroep ingediend tegen de beslissing van de gemeente om een vergunning toe te kennen, maar dat is nu ingetrokken.

“We zijn daarvan in kennis gesteld, wat betekent dat de vergunning uitvoerbaar is”, geeft burgemeester Kurt Windels mee. “Het beroep is na onderling overleg tussen de indiener en McDonald’s ingetrokken. Over het overleg weten we inhoudelijk niets.”

McDonald’s kan nu zelf kiezen wanneer het aan de afbraak van de Mandelhoeve en omliggende gebouwen op het perceel langs de Ringlaan en Oostrozebekestraat begint. In het begin kwam er wat protest van lokale frituristen en omwonenden, maar dat vormde voor de gemeente geen belemmering om toch een vergunning toe te kennen.