Tjorven Ramboer voorziet barbecueworkshops met TjoraBBQ: “Nieuwste technieken en trends”

Op zoek naar inspiratie voor een barbecue met eens niet alleen maar worsten en gemarineerd vlees? Dan zijn de barbecue workshops bij Tjorven en Heidi misschien de ideale aangelegenheid om een stap verder te gaan.

Tjorven Ramboer (42) start in april samen met zijn echtgenote Heidi Huyghe (44) met eigen workshops, in hun tuin in de Hoogwielkestraat 34. “Een paar jaar geleden was er een opentuindag van Tuinhier en wij zetten ook onze tuin open”, vertelt Tjorven, die secretaris is bij Tuinhier. “Ik gaf aan de bezoekers pulled pork als hapje en velen vroegen of ik hen dat kon leren klaarmaken. Ook vrienden en collega’s waren hierin geïnteresseerd.” Tjorven en Heidi werken allebei als verpleegkundigen in het AZ Delta. Tjorven volgt een avondopleiding tot kok in CVO Miras, Spermalie.

“Ik gebruik mijn kennis van Tuinhier in de gerechten. Zo gebruiken we speciale kruiden en groenten die je in de winkel moeilijk vindt, aangevuld met groenten die je wel bij de lokale handel kan kopen. Tijdens de workshop leren de klanten combinaties kennen waar ze misschien zelf nooit aan denken, zoals kip met dragon. Mijn zoon Nathan is mijn souschef”, zegt Tjorven. “Hij heeft zelfs al zijn eigen messenset. Onze andere drie zonen, Thibault (17), Mathis (15) en Arthur (10) zijn er niet zo in geïnteresseerd.”

Passie voor barbecue

“Van jongs af aan hielp ik mee met mijn ouders om te barbecuen. Het was bij ons de gewoonte wanneer het mooi weer was om de barbecue aan te steken. Daardoor is mijn passie voor koken op open vuur begonnen. Toen ik samen met Heidi op een appartement ging wonen, weliswaar op de gelijkvloers, kwam er direct een barbecue te staan op het terras, ook al had ik maar enkele vierkante meters. Indertijd waren de gesloten kamado’s nog niet bekend en werd er enkel maar gegrild boven open vuur, met de nodige rook en geurhinder voor de bovenburen. Naargelang de jaren en de vele bijscholingen en zelf experimenteren begonnen de gerechtjes meer culinairder te worden. Nu nog school ik mij geregeld bij om nieuwe technieken en trends op te volgen, want het is een wereld die vlug evolueert.”

Volledige menu

“Het is fascinerend om een rooksmaak toe te voegen als meerwaarde aan een gerecht, maar dit moet echter gedoseerd gebeuren zodat de smaken van de ingrediënten de bovenhand blijven houden. Zo heb je verschillende manieren om gerechten te roken, maar dit kom je te weten wanneer je een workshop volgt bij Tjorabbq. We starten elke workshop met een mocktail of cocktail met een smokey touch. We roken ons glas door het verbranden van kruiden en gerookt suikerwater wordt aan je aperitief toegevoegd. We proberen ook telkens een geschenkje mee te geven, passend bij een gerechtje dat we klaargemaakt hebben tijdens die workshop. Zo gebruiken we bijvoorbeeld gerookt zout met nog een andere smaakmaker zoals zoethout, hibiscus, gedroogde paddenstoelen, … aan toegevoegd. Echt een lekkernij die de finishing touch geeft aan je gerecht waardoor je gasten overweldigd worden. Zo’n lekkernij wordt voordien door ons persoonlijk klaargemaakt en krijgen de leden gratis mee naar huis. Dan kunnen ze nadien thuis het gerecht namaken en ermee uitpakken naar de andere gezinsleden toe. Alle recepten krijgen ze direct mee naar huis, alsook het Tjorabbq-magazine, met veel info die nadien nog thuis kan nagelezen worden.”

“Een workshop bij Tjorabbq is zeker en vast de moeite waard. In een ongedwongen gezellige sfeer verwelkomen wij de gasten graag en willen we onze kennis en passie delen. Ook mensen zonder enige ervaring zijn zeker meer dan welkom of die zelfs geen barbecue hebben, want er worden tips en tricks gegeven om alle gerechten op elk soort vuur klaar te maken, ook in de gewone keuken.”

Toestellen

“Op de workshops leer je werken met verschillende toestellen zoals de kamado, braai, plancha en de houtgestookte pizzaoven. Er komen ook verschillende technieken aan bod zoals roken, flamberen, caveman style, flambadou. Alle materiaal is voorzien van messen, snijplanken tot schorten.

Meer informatie en inschrijven bij ramboertjorven@outlook.com of 0496 06 02 60. Facebook en Instagram: Tjorabbq.