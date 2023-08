Tjessa (36) zoekt overnemers voor Brasserie 22 op Grote Markt in Izegem: “Het is tijd voor iets anders”

Na 22 jaar werken in de horeca is Tjessa Hemelaere (36) toe aan een nieuwe uitdaging. Ze is op zoek naar overnemers voor haar bekende Brasserie 22 op de Grote Markt in Izegem.

Tjessa staat al sinds haar veertiende in de horeca. “Ik ben begonnen met vakantiejobs in Gasthof Deinze vlak bij het Dadipark in Dadizele”, vertelt Tjessa. “Sindsdien heb ik altijd in de horeca gestaan. Ook in het buitenland. Zo heb ik nog gewerkt in het Belga Café van landgenoot Bart Vandaele in Washington D. C.”

“Sinds 2014 run ik Brasserie 22 op de Grote Markt, vroeger bekend als Da Vinci. Ik nam de zaak toen over van mijn vader. De zin in een nieuw horeca-avontuur was toen zo groot dat ik ook een huurcontract voor bistro en tearoom Etappe 33 aan het Kluisbos in Kluisbergen tekende. Zo heb ik twee jaar lang twee horecazaken gerund, tot ik vorig jaar Etappe 33 overgelaten heb. Ik miste West-Vlaanderen te veel en het was telkens een rit van 55 minuten naar huis. Het motiveerde me wel om me voluit te focussen op Brasserie 22, maar nu voel ik dat het tijd is voor iets anders.”

Vrijheid lonkt

En dus staat de bekende horecazaak op de Grote Markt over te nemen. “Ik blijf alles hier nog met veel enthousiasme runnen tot er een overnemer is, dus mensen kunnen hier tot die tijd zeker nog terecht”, benadrukt Tjessa.

“Maar ik voel dat het voor mij nu het moment is om te ontdekken wat ik buiten de horeca ook nog kan. Ik heb nood aan een nieuwe uitdaging. Ik heb geen kinderen en ben niet gebonden, die vrijheid om straks te doen wat ik wil, spreekt me wel aan. Ik heb zin om mijn grenzen te verleggen. Tijdens corona heb ik leren motorrijden en was ik creatief bezig met het maken van tafels uit boomstammen.”

Alle opties open

Of Tjessa al enig idee heeft in welke sector ze straks aan de slag wil? “Ik ben wel goed in organiseren, dus misschien iets rond evenementen, reizen of feesten”, klinkt het. “Nu heb ik nog geen idee wat het wordt, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt.”

Potentiële overnemers krijgen volgens Tjessa met de brasserie een mooie horecazaak. “Op een toplocatie, met vlakbij parking en straks een gerenoveerde Korenmarkt en op termijn de Cultuurfabriek op wandelafstand”, vertelt ze. “We zitten in hartje Izegem en beschikken over een verwarmd en overdekt terras. Ook niet onbelangrijk is dat we vrij van brouwer zijn. De zaak is in de coronaperiode overigens nog maar gerenoveerd geweest. Driekwart van onze machines zijn ook nieuw. In totaal is er verdeeld over drie plaatsen ruimte voor 130 mensen.”

Meer info: 051 30 28 00.