Tirolerbar voor het eerst bij De Porcherie

In Waregem is de Tirolerbar opnieuw geopend. De eerste twee edities van de winterbar waren langs de Flanders-Fieldweg, dit keer vormt horecazaak De Porcherie in Sint-Eloois-Vijve de place to be.

“In plaats van elke keer van nul een pop-upconcept te organiseren, hebben we er nu voor gekozen om van een horecazaak te starten, en onze pop-ups daar telkens op te bouwen en in te richten”, zeggen organisatoren Laurent Van Parys en Maxim Declercq. Vanaf de krokusvakantie wordt De Porcherie bijvoorbeeld een koerscafé.

“Wie langskomt, zal ook wel nog spullen van de Tirolerbar herkennen. We hebben heel wat decoratie en meubelen bijgehouden. Het lijkt wel of onze tent is opgetild op de vorige locatie en hier op dezelfde manier is neergezet.”

Immer Hansi

Afgelopen weekend was het eerste weekend. “Het was meteen een topweekend, veel mensen zijn ons niet vergeten, ook na de verplichte pauze door corona.”

De Tirolerbar is elk weekend open tot en met zondag 19 februari. “Net zoals de vorige keren zorgen we opnieuw voor leuke events. Volgende vrijdag komt de bekende après-ski artiest Immer Hansi optreden, dat belooft een topavond te worden.” (JM)