Tine (35) en Tim (35) openen Enso District Hotel in Knokke-Heist: “Plek gecreëerd waar we zélf graag zouden verblijven”

Aan élk detail is gedacht, inclusief een eigen ‘hotelgeur’. Een diner boeken in één van de vele restaurants van Knokke-Heist of een taxi bestellen? Dat doe je met één druk op de knop – letterlijk. Een uniek systeem voor België. En de kamers? Die zijn minstens 30 m² groot en gaan tot 88 m². Om maar te zeggen: het Enso District Hotel in Knokke-Heist is zowel qua afwerking als beleving de nieuwe parel aan de kust. Het hotel opende maandagmiddag de deuren, maar wij mochten vlak voor opening al eens een kijkje nemen.

Tim De Taeye (35) en Tine Vanparijs (35) zijn volop bezig met de laatste afwerking wanneer we het splinternieuwe Enso District Hotel in Knokke-Heist betreden. Tot hun eigen verbazing zit de Woyo Eatery – het restaurant van het hotel waar je kan ontbijten, brunchen en lunchen – al aardig vol. “We hadden verwacht om rustig te beginnen, maar het is al meteen druk”, glimlacht Tim. Hij excuseert zich nét niet voor zijn vermoeide stem. “Het zijn hectische weken geweest. We wilden absoluut klaar zijn voor de opening vandaag. Gelukkig kunnen we zeggen dat we geslaagd zijn in ons opzet.”

Eigen ‘hotelgeur’

Vlak voor de eerste gasten arriveerden op hun kamers, mochten we mee voor een rondleiding in het Enso District Hotel. En toegegeven: we zijn van bij aankomst onder de indruk. Een aangename geur komt ons tegemoet. En dat is geen toeval, zo blijkt. “Het is een geur die we speciaal lieten ontwikkelen voor het hotel”, legt Tine uit. “In elke ruimte zal je die herkennen. Het maakt deel uit van de totaalervaring.” Zijn woorden blijken niet overdreven. Aan de receptie, langs de lift tot de gangen en het toilet toe: de herkenbare geur komt ons tegemoet – zonder agressief of vervelend te zijn.

Wie kiest voor een verblijf in het Enso District Hotel, heeft de keuze tussen zeven verschillende kamertypes: van een ‘klassieke’ kamer tot een familiekamer, loft en wellness suite. Wat in élke kamer meteen opvalt, is de lichtinval. “Fantastisch, hé”, zegt Tim trots. “Omdat het gebouw in een cirkel is gebouwd, beschikt élk van de 34 kamers over grote glaspartijen én terras. De constructie zorgt er bovendien voor dat het ook steeds grote kamers zijn. De kleinste zijn 30 m², de grootste 88. Daar kan je met vier volwassenen en twee kinderen verblijven.”

We laten ons met plezier verder begeleiden door het hotel. Wie door de gangen dwaalt, voelt een soort rust over zich heen vallen, merken we zelf. Van een klassiek hotelgevoel of eenheidsworst is geen sprake. “We hebben een hotel gecreëerd waarin we zélf graag zouden verblijven. Dat vormde de basis van alles”, legt Tim uit. “De wellness suite bijvoorbeeld. Veel mensen genieten graag van een sauna of hammam, maar niét gemeenschappelijk. In deze kamers kunnen gasten in alle rust en privacy genieten.”

Uniek systeem via tablet

Wat alle kamers gemeenschappelijk hebben? Het kenmerkende kleurenpalet en het uitzicht op de omgeving van Duinenwater. “Er heerst hier écht een goeie vibe. De omgeving lééft en dat maakt het alleen maar extra aangenaam om hier te verblijven”, aldus Tim, die ons tot slot op een leuk extraatje wijst: een in-room entertainment tablet, die bijdraagt aan de totaalervaring.

“Hiermee kunnen gasten eigenlijk álles doen”, zegt Tim. En alles mag je best letterlijk nemen. Het licht dimmen of de temperatuur regelen? Check. De televisie aanzetten of een serie kijken op Netflix? Geen probleem. Taxi bestellen? Dat kan. Een tafeltje reserveren op restaurant? Geen enkel probleem. De favoriete adresjes van de uitbaters krijg je er gratis bij. Ook tickets voor evenementen zal je via de tablet kunnen bestellen. “Het systeem is uniek voor België”, aldus Tim. “Het heeft véél werk gekost, maar het eindresultaat is 100 procent het hotel dat we voor ogen hadden.” (MM)