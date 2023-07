Tine (33) opent gloednieuw boutique hotel in Stationsstraat: “Droom al jaren van eigen horecazaak”

Vanaf deze zomer kan je terecht in het fonkelnieuwe en stijlvolle Hotel T. Bedenker en eigenares van het etablissement is de jonge onderneemster Tine Van Canneyt. Op het einde van de Stationsstraat werden drie herenhuizen omgetoverd tot een ‘boutique hotel’. “Hotel T is een mix van architectuur- en interieurstijlen met een tijdloos design”, klinkt het. “Dé ontmoetingsplek voor de bedrijfswereld, toeristen en lokale bevolking.”

De 33-jarige Tine Van Canneyt uit Wielsbeke was als voormalig directiesecretaresse bij Renson vaak op zoek naar vergaderlocaties en verblijfplaatsen voor internationale klanten en werknemers. “Die vond ik enkel in regio Kortrijk of Gent”, vertelt ze. “Vanaf deze zomer kunnen die personen terecht in het hart van stad Waregem. Ik droom al jaren van een eigen horecazaak en ben enorm enthousiast om met Hotel T een nieuw en uniek verhaal te schrijven.”

Het hotel telt in totaal 45 kamers, in vier verschillende groottes en evenveel aparte stijlen, die verwijzen naar de tinten van de voormalige herenhuizen, waarvan de gevels trouwens bijna volledig bewaard bleven. Onder de gezellige ontbijt- en lunchruimte en drie vergaderzalen bevindt zich een fitness. Daarnaast ligt een groot zwembad, met infraroodcabines en een massageruimte.

Het zwembad in Hotel T. © LVHW

Buiten vind je rondom het terras de 27 tuinkamers, die elk zicht hebben op de binnentuin en de petanquebaan. Tijdens de grote bouw- en renovatiewerken werd bovendien een ondergrondse garage aangelegd. Naast een afgesloten fietsenstalling zijn er 19 gewone parkeerplaatsen en 12 ruimere laadplaatsen. De parking bereik je via de Oude Vijvestraat aan de achterkant van het hotel.

Zakenmensen en toeristen

“Hotel T verwijst uiteraard naar Tine, maar ook naar thuiskomen, tafelen, toosten, tijd voor zaken en totaalbeleving, maar vooral voor terugkomen”, grapt Van Canneyt. De T blijft alomtegenwoordig bij het ‘trade and tourism’-concept. “Zakenmensen en toeristen, alle gasten van lokale, nationale of internationale afkomst vinden hier ongetwijfeld hun gading. Het 20-koppige team staat steeds paraat om alle wensen van het cliënteel in te lossen in een ongedwongen maar onberispelijke stijl.”

Tine wou bewust een boutique hotel openen. “Hotel T is niet alleen het enige hotel in het historische centrum van de Stad in Galop, het oogt in vele opzichten echt uniek. Het is een mix van architectuur- en interieurstijlen met een tijdloos design. De monumentale ingang nodigt je uit om het hotel te verkennen.”

Groen dak

Van Canneyt zegt dat ze als jonge mama het goede voorbeeld wil geven en een antwoord wil bieden op de duurzame noden van de toekomstige generaties. “We werken onder meer met biologisch afbreekbare zeep in hervulbare flessen, we hebben zonnepanelen aangesloten en richtten een groen dak in.”

Delphine Vervaecke (31) uit Meulebeke neemt de rol van hotelmanager op zich. “Ik leerde Tine jaren geleden in het jeugdhuis van Wielsbeke kennen. Toen vertelde ze me dat ze ooit een bed en breakfast wou opstarten, het werd uiteindelijk een hotel. Ik vind het enorm leuk om mee in dit mooie project te stappen.”

Living room

Dit weekend vinden er rondleidingen plaats. De komende weken houdt het team diverse testen en een aanloopperiode om in augustus volledig klaar te staan en de eerste gasten te kunnen ontvangen. “Vanaf morgen openen we wel al iedere dag onze bar, van 15 tot 23 uur”, vertelt Delphine. “Later zijn we doorlopend open vanaf het ontbijt om 6.30 uur. Ook mensen die hier niet verblijven zijn welkom voor ons ontbijt, lunch, de brunch- of tapasformule. Aan de stijlvolle bar of in de knusse ‘living room’ kan je ook van à la carte-gerechten genieten.”

Wie meer info wenst of een reservatie wil boeken, kan dat via https://www.hotel-t.be/. Tine en Delphine zoeken ook steeds versterking voor het keuken-, bar- en zaalteam.