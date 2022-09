Tim en Tine openen volgende zomer nieuw hotel in Knokke-Heist: “De vraag is groter dan het aanbod”

Drie jaar na de opening van het Enso Boutique hotel, broeden Tine Vanparijs (35) en Tim De Taeye (35) op nieuwe plannen. Net voor de zomer van 2023 openen ze hun nieuwe hotelconcept aan de voet van Duinenwater, in de toren van Lake District. ‘Enso District’ wordt een uniek concept op een toplocatie naast het station. “Natuurlijk zijn het geen evidente tijden, maar we geloven 200% in ons verhaal. We merken dat de vraag er wel degelijk is”, zegt Tim.

Het Enso Boutique hotel opende in 2019 de deuren in een pand langs de Elisabethlaan. Het concept viel meteen in de smaak. Tim is architect van opleiding en liet zich voor het design van zijn zaak vooral inspireren door de Japanse stijl. Zwart en wit worden in het hotel gecombineerd met accentkleuren als blauw en roze. De gekozen inrichting zorgt voor een rustgevend ontwerp, waar zowel plaats is voor een strak design als voor cosy hoekjes.

34 kamers

De zaak – waar je ook kan ontbijten, brunchen en lunchen – werd een groot succes. In die mate zelfs dat de vraag al enige tijd groter is dan het aanbod. Het hotelgedeelte bestaat uit acht kamers en veel mogelijkheid tot uitbreiden is er niet.

“We hebben al driemaal gerenoveerd om meer mensen te kunnen bedienen in het restaurantgedeelte”, legt Tim uit. Het stemde het koppel steeds meer tot nadenken. Het resultaat maken Tim en Tine nu bekend. Net voor de zomer van 2023 zullen ze hun hotelconcept aan de voet van Duinenwater openen, in de toren van Lake District.

“Enso District wordt een uniek concept op een toplocatie naast het station. De perfecte uitvalshoek om de luxueuze kustgemeente te ontdekken”, vertelt Tim, die samen met zijn echtgenote opnieuw het volledige interieur zal inrichten.

Uniek open grondplan

“Alle 34 hotelkamers zullen een uniek open grondplan hebben, elk met plafondhoge schuiframen en een eigen terras. Het luchtige materialenpallet refereert dan weer naar de rust van het Knokse strand”, geeft het koppel een eerste inkijk in de plannen. En er is meer. Elke hotelgast zal een technologische primeur in België ervaren met een unieke ‘in-room experience tablet’ waarmee de volledige kamer kan bediend worden, maar ook multimedia kan aangestuurd worden of een à la carte ontbijt op bed besteld kan worden.

“Het hotel zal een brede waaier kamertypes aanbieden, gaande van cozy rooms, tot familiekamers voor grotere gezinnen en zelfs een spa suite waar de gast kan genieten van een privéwellness”, aldus Tim en Tine.

Geen evidente tijden

Door de huidige energiecrisis en hoge bouwprijzen, zijn het geen evidente tijden om te ondernemen. Dat beseffen ook Tim en Tine. “Was het beter geweest om de plannen pakweg twee jaar geleden uit te voeren? Wellicht wel. Maar toch blijven we voor 200% geloven in ons verhaal”, zegt Tim. “We merken ook duidelijk dat de vraag naar dergelijke hotels én ontbijt-/brunchzaken groot is in Knokke-Heist.”

Om de beleving compleet te maken, zal er in de lobby van het hotel een boutique shop te vinden zijn, waar merchandising zoals geurkaarsen en sprays van de unieke ‘ENSO fragrance’ te koop zullen zijn. Daarnaast zal de shop een selectie van decoratie en kledij tonen die in harmonie staan met het nieuwe hospitality concept. “Ook de combinatie van hotel met restaurant wordt doorgetrokken naar het nieuwe concept”, vult Tim aan.

“Op het gelijkvloers zal een dagrestaurant openen onder de naam ‘Woyo Eatery’. Daar kan iedereen proeven van dezelfde heerlijke keuken als die in Enso Boutique Hotel. Naast het restaurant zal er een take-away corner voorzien worden voor je dagelijkse koffie, ontbijtkoeken of originele salades en sandwiches als lunch.”

(MM)