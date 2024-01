Tijdelijke sluiting voor café Riva Dance in Dentergem

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) heeft café Riva Dance in de Gottemstraat in Dentergem een tijdelijke sluiting opgelegd.

“Die komt er naar aanleiding van aanhoudende geluidsoverlast en het niet respecteren van de sluitingsuren”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Vorig jaar heb ik het café om diezelfde reden al eens een tijdelijke sluiting van drie weken opgelegd, maar er kwam geen beterschap. Daarom kies ik nu voor een tijdelijke sluiting van zes weken. Die loopt nog tot en met eind februari. Er ging overleg met de uitbater aan vooraf, maar we zagen geen verbetering. Ik ben voor deze beslissing zeker niet over één nacht ijs gegaan, maar deze maatregel lijkt me noodzakelijk.”

Geen drugs

Uitbater Karel De Boever legt zich neer bij het verbod. “Meer kan ik niet doen. Het gaat vooral om lawaai van klanten buiten op straat, maar daar kan ik niet altijd iets aan doen”, zegt hij. “Er is ook één keer een ruzie geweest en dan bellen de buren meteen de gemeente. Men spreekt ook over drugs, maar die worden hier absoluut niet getolereerd. In maart mag ik terug open gaan en ik hoop dat alle problemen dan van de baan zijn.”