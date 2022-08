Tijdelijke kabeljauwstop in Mare Nostrum en Julia Fish & Oysterbar Sint-Idesbald

Angus Wittevrongel, zaakvoerder van de gerenommeerde vishandel Mare Nostrum en Julia Fish & Oysterbar in Sint-Idesbald Koksijde trekt aan de alarmbel. Het kabeljauwbestand staat al geruime tijd onder druk. Daarom wordt in Mare Nostrum tot september geen kabeljauw meer verkocht en de vis is tot dan ook geschrapt op het menu van het restaurant.

“De meeste klanten zijn er zich niet van bewust dat het kabeljauwseizoen eigenlijk loopt van januari tot april”, zegt Angus. “Dan is de vis spotgoedkoop. Maar in de zomer horen we geen kabeljauw op het menu te zetten. De doorsnee consument is echter zodanig vastgehecht aan kabeljauw dat hij steevast naar kabeljauw blijft vragen. Maar het is vooral de macht der gewoonte… Daar moeten we echt vanaf als we het kabeljauwbestand in de toekomst op peil willen houden.”

Boten niet geschikt

“Er zijn alternatieven in overvloed! Daarvoor zet ons Belgische vloot zich elke dag in. Die is trouwens enorm goed bezig en is zichzelf in sneltempo aan het vernieuwen, want ze telt nu al vijf of zes nieuwe boten. Onze Belgische vissersboten zijn echter niet gemaakt om op kabeljauw te vissen. Onze vissers moeten ook rekening houden met de toegestane quota en met de minimale grootte. We zijn dus vooral afhankelijk van de Deense kabeljauwvangst. Als we nu kabeljauw verkopen, dan doen we daar niemand een plezier mee: onze Belgische vissers niet en ook de kabeljauw niet. Onze Belgische vloot doet het uitstekend en zorgt voor genoeg lekkere alternatieven. Ik koop elke dag mijn producten in de vismijn, en er is echt genoeg variatie: makreel, pladijs, zonnevis, rog, tarbot, griet, mooie meid, met de lijn gevangen zeebaars…”

Steun van klanten

Angus kan op veel begrip rekenen bij zijn klanten. “Ik voel hun bereidheid om mee te gaan in het verhaal, meer zelfs, ze steunen mij daarin. Dat was vroeger wel anders, sommige mensen liepen dan een beetje geërgerd de winkel uit om kabeljauw bij een concullega te kopen. Nu zijn mensen alsmaar meer bekommerd om ons milieu. Ze zijn veel bewuster bezig met wat er op hun bord komt, en dat stemt me hoopvol! Maar toch vind ik het nodig om met deze tijdelijke kabeljauwstop mijn steentje bij te dragen om het kabeljauwbestand proberen op peil te houden.”