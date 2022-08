Tieners verkopen limonade langs straat in Zwevegem

Wie dezer dagen door het centrum van Zwevegem rijdt, zal het alvast zonder een dorstgevoel moeten doen. Dankzij enkele pientere tieners kunnen zowel automobilisten als wandelaars van een fris glas limonade genieten.

“T’is maar 50 cent meneer!” Vol goede moed en voorzien van een enorme pancarte trekken drie jonge meiden de aandacht van een ieder die door de Lindelaan rijdt. Een tafeltje, een grote bidon gevuld met frisse limonade en kleurrijke ijsblokjes? Het geheel lijkt zo uit een Amerikaanse film te zijn weggelopen. Toch is het voor de drie dames-in-spé een serieuze zaak en willen ze zo hun vakantiebudget wat gaan spekken.

Weg met het standaard beeld van de internettende jongeren, die bijna gehypnotiseerd staren naar het digitale scherm. June Dejonghe (11), Beau Deprez (9) en Emmy Roeland (11) zijn het levende voorbeeld dat het West-Vlaamse ‘deuredoen’ geen kwestie van leeftijd hoeft te zijn. Het trio zet alles op alles om de aandacht van passanten te trekken en zo hun vakantiekas wat te spekken. “We hebben toch wel al voor 18 euro verkocht en van onze mama’s mogen we verder bezig blijven tot er geen limonade meer is”, lachen ze terwijl ze de straat in de gaten houden.

Het mag dan ook worden gezegd dat limonade voor de dames geen kinderspel is. Van bekers tot een gedecoreerd spaarvarken, alles is aanwezig om voorbijgangers te charmeren. De mama’s kijken alvast trots naar hun kroost. “We kunnen enkel maar toejuichen dat ze anno 2022 hun tablets en smartphones even aan de kant laten liggen om zo de mensen een lach op het gezicht te bezorgen.”