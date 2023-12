Tien jaar geleden opende Het Heilig Genot de deuren in Westvleteren: “De lokale priester wou ons hotel niet inzegenen”

In november 2013 opende Sandie Descamps (53) in de oude pastorie het allereerste hotel in Vleteren. De naam alleen al, Het Heilig Genot, deed bij velen hun fantasie op hol slaan en werd er hier en daar al het Geilig Genot van gemaakt. Nu, tien jaar later, is Het Heilig Genot een vaste waarde geworden in Vleteren en zelfs ver buiten de landsgrenzen.

“Tien jaar geleden werd er inderdaad wat geroddeld hier in het dorp. Een hotel, in de pastorie, alleen voor volwassen en dan nog die naam! Toen ook de lokale priester ons hotel niet wou komen inzegenen, riep ik paters uit het Brusselse naar Vleteren en Hotel Het Heilig Genot werd waardig ingezegend”, lacht Sandie.

Veel veranderd

“Ik heb er nog geen moment spijt van gehad en ben superblij dat ik mijn droom heb kunnen waarmaken. In die tien jaar is er wel veel veranderd bij de hotelgasten. Mensen willen steeds meer en meer en ook de manier van reizen is anders geworden. Luxe voor weinig geld, maar dat gaat meestal niet samen. Er komen hier zeer veel buitenlanders. Uit Afrika, Mexico, Australie en zelf uit het verre Hawaï. De internationale gasten komen voor de Belgische en vooral de Vleterse bieren, de Europeanen meestal om te fietsen, de rust, het oorlogsverleden en ook wel de bieren natuurlijk. De samenwerking met de restaurants, de brouwerijen en ook de fietsenhandelaars uit de streek verloopt super. Ik breng de mensen naar het restaurant en zij brengen mijn gasten dan veilig terug naar het hotel”, besluit Sandie, die van plan is om er zeker nog eens tien jaar bij te doen.