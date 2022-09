Tien jaar geleden leverden Stefan (58) en Lut (59) hun Michelinster vrijwillig in, nu sluiten ze ook Bistrotheek in Knokke-Heist

Voormalig sterrenchef Stefan Billiau (58) en zijn vrouw Lut Maenhout (59) sluiten eind deze week de deuren van Bistrotheek Billiau in de Dumortierlaan in Knokke-Heist. Tot 2013 baatten ze sterrenzaak De Oosthoek uit, waarna rugproblemen de gastvrouw bijna noodgedwongen deden stoppen.

Uiteindelijk startten ze met een nieuwe, kleinschaligere zaak waar een Michelinster geen ambitie meer was. “De tranen bij de vaste klanten bewijzen dat we doorheen de jaren iets neergezet hebben”, zegt Lut, die alle vertrouwen heeft in de nieuwe uitbaters Pascal Jekel en Phusita Boonson.

Rugproblemen

De Oosthoek opende de deuren op 19 maart 1993 en was jarenlang een bekend adresje tot ver buiten de streek. Na jaren inzet om culinaire topgerechten te serveren, kreeg de zaak in 2005 één Michelinster. Die bleven ze acht jaar behouden. Chef-kok Stefan Billiau werd ook opgenomen in de ‘Orde van de 33 Meesterkoks’.

Het behalen van een ster mag dan wel de natte droom zijn van elke chef-kok, Stefan en zijn vrouw Lut besloten eind 2012 te stoppen met De Oosthoek en de Michelinster vrijwillig terug te geven. “Al had dat vooral te maken met gezondheidsredenen”, blikt Stefan terug. “Lut had zeer zware rugproblemen en volgens de dokters zou ze eigenlijk nooit meer kunnen werken.” De rugproblemen in combinatie met de – zo verwoordde Stefan het destijds zelf – ‘poespas’, deed het koppel beslissen te stoppen met hun sterrenzaak.

Vanaf dag één goed gedraaid

Lut vond uiteindelijk een dokter die ervoor zorgde dat ze wel nog kon werken en zo opende het koppel in 2013 Bistrotheek Billiau: bescheidener opgevat dan De Oosthoek. “Aanvankelijk was het de bedoeling een echte bistrokeuken te serveren, maar na drie gerechten neer te schrijven, blokkeerde ik al”, glimlacht Stefan. “We kozen daarom voor de vereenvoudigde stijl van De Oosthoek.”

“We hebben veel respect voor de gids, maar een Michelinster wilden we niet meer”

De beslissing om hun ‘Michelinleven’ in te ruilen voor een kleinschaligere zaak, bleek één van de beste die Lut en Stefan ooit namen. “Aanvankelijk wisten we niet wat te verwachten. Zonder echt reclame te maken, openden we midden in het zomerseizoen”, herinnert Lut zich. “Maar eigenlijk draaiden we vanaf dag één goed.” Stefan knikt bevestigend. “Ik zou meteen opnieuw in de horeca stappen als ik m’n leven zou kunnen herdoen. Maar wellicht zouden we nóg sneller afgestapt zijn van een sterrenzaak.”

Dankbaarheid

Want, zo zegt het koppel volmondig, met Bistrotheek Billiau hadden ze nooit de ambitie om opnieuw een ster te halen. “Eén week na de opening kwam er een inspecteur van de Michelingids langs. Hij sprak ons aan, maar we hebben meteen zélf gezegd dat een ster niet aan de orde was. Ik heb enorm veel respect voor de gids en we hebben altijd goed samengewerkt, maar een Michelinster aan onze muur wilden we niet meer”, zeggen Lut en Stefan.

“Weet je dat er zelfs bij veel mensen tranen vloeien? We hebben dan ook vaste klanten die ons al kennen van De Oosthoek”

Ondertussen nadert het koppel de 60 jaar en is het tijd voor een leven na de horeca. Sinds een tweetal weken zijn ze begonnen met een ‘afscheidsmenu’. Komende zondag sluiten ze voor de laatste keer de deuren. “De dankbaarheid van onze klanten is zó hartverwarmend”, straalt Lut. “Weet je dat er zelfs bij veel mensen tranen vloeien? We hebben dan ook vaste klanten die ons al kennen van De Oosthoek. Op dat vlak zullen we het horecaleven zeker missen. Ik heb geen minuut met tegenzin gewerkt in al die jaren. Maar nu is het tijd om te genieten van onze kinderen en kleinkinderen.”

Opvolging

Helemaal verdwijnen doet Bistrotheek Billiau evenwel niet. Met Pascal Jekel (27) en Phusita Boonson (33) vonden ze de geschikte overnemers. Zij openen op 1 oktober de deuren van Sita’s Bistro – een verwijzing naar haar naam. “Aan het interieur zullen we niet veel veranderen”, zegt Pascal, die net als Phusita al heel wat jaren horeca-ervaring heeft. “Ikzelf zal de zaal voor mijn rekening nemen en Phusita de keuken. We slaan wel onze eigen weg in, dus kiezen we ook voor een andere kaart met onze eigen invloeden. Behalve enkele klassiekers, willen we vooral werken met suggesties, inclusief fusionkeuken met Aziatische toetsen.”

Stefan en Lut hebben alleszins alle vertrouwen in het concept. “Ze moeten vooral hun eigen ding doen. Dat zeggen we ook aan onze vaste klanten: geef die mensen een kans”, aldus Stefan en Lut. (MM)