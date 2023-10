Tieltse cafés steken kroegentocht in halloweenjasje: “De best verklede klanten maken kans op reischeque”

Na de succeseditie van vorig jaar slaan cafés Cirque Central, Piece Unique, De Keet, D’hespe, Barville, De Kiste en Den Arend opnieuw de handen in elkaar op zaterdag 28 oktober voor een halloweeneditie van de Tieltse kroegentocht.

“Vorig jaar kozen we ervoor om onze kroegentocht niet in een bepaald thema te organiseren omdat we niet zeker wisten of het concept wel zou aanslaan bij het grote publiek”, vertelt Robbe Dejonckheere. “Echter met 300 ingevulde kaarten, wat wil zeggen dat de tocht 300 keer volledig werd afgelegd, kunnen we toch spreken van een succesvolle editie.”

Dit jaar werd er beslist om de kroegentocht onder te dompelen in een ware halloweensfeer. “Onze kroegentocht staat gepland in de periode dat Halloween wordt gevierd. Iedereen was meteen gevonden voor het idee om hierrond iets te doen.”

Aan het concept wordt er niet veel gesleuteld. “De eerste stempel kan verkregen worden vanaf 19 uur. Deelnemers mogen zelf kiezen waar ze starten en kunnen in elk van de zeven cafés een stempel verkrijgen wanneer ze iets consumeren. Wanneer de kaart vol is, laat je ze achter in het café waar je jouw laatste stempel behaalde.”

Nieuwigheid

Toch is er een nieuwigheid aldus Robbe Dejonckheere. “In elke café zal er worden gezorgd voor een echte halloweensfeer. Echter zullen we aan de deelnemers vragen om hun uiterste best te doen om zich te verkleden. De best verklede klanten maken kans op een reischeque. We zullen hierbij samen werken met de lokale reisbureaus.”

Achter de kroegentocht schuilt een hele organisatie. “Het succes is een voor een groot deel toe te wijzen aan de goede verstandhouding en samenwerking tussen de verschillende cafés. Door samen te werken; kunnen we een breder publiek aanspreken. Hoe meer volk in Tielt, hoe beter voor alle zaken. Ook op 28 oktober zullen we er samen alles aan doen om er voor de deelnemers een leuke avond van te maken.”