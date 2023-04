Tielts horecakoppel ruilt Franse B&B in voor nieuw hotel in Nieuwpoort: “Voor velen een grote verrassing. Het ging allemaal heel erg snel”

Tieltenaars Peter Bruneel (50) en Heidi Huys (46), die sinds 2009 in de Franse Champagnestreek Residence Pierre runden, keren terug naar hun vaderland. Ze openen op 2 juni in Nieuwpoort de deuren van het Dunehotel, een gloednieuw hotel met 88 kamers en een eigen restaurant.

Het einde van Residence Pierre is niets minder dan het einde van een tijdperk, want in de loop der jaren groeide die B&B uit tot een vaste waarde voor heel wat West-Vlamingen. Meermaals werd Residence Pierre tot beste Belgische B&B in Frankrijk verkozen. De mond-aan-mondreclame deed de rest en de twee bouwden gaandeweg een enorm netwerk op. Telkens wanneer Peter en Heidi in de kalmere wintermaanden met Residence Pierre iets op poten zetten in België stroomden de reservaties binnen.

Zo runden ze in 2019 een pop-up in het Pittemse Sint-Amandshof, terwijl ze het jaar voordien ook met een bijzonder succesvolle pop-upformule neerstreken in Pastorie Caeneghem in Kanegem. In de loop van februari kregen Heidi en Peter echter een mooi aanbod van Oasis Hotels & Resorts, de groep achter het nieuwe, ecologische Dunehotel in Nieuwpoort, waardoor het verhaal van Residence Pierre nu stopt.

Grote verrassing

“Het ging allemaal heel erg snel, dus voor veel mensen was dit een heel grote verrassing. Zelfs onze naaste familie weet het nog niet zo lang. Maar de overgrote meerderheid van de gasten reageert heel positief. De meeste kennen we dan ook al vele jaren. En die hebben ons meteen laten weten dat we hun reservatie bij Residence Pierre mogen omboeken naar een verblijf in Nieuwpoort. We kregen zelfs al te horen dat het heel handig is dat we voortaan wat dichter bij huis te vinden zijn. Omdat de mensen eigenlijk vooral naar Residence Pierre kwamen voor Heidi en ik. En dus niet zozeer voor de omgeving.”

Een bovenaanzicht van het hotel met het heringerichte Nieuwlandplein dat volledig autovrij wordt. © Dunehotel

“Toen Oasis contact opnam aarzelden we eigenlijk niet lang. Al neemt dat niet weg dat het moeilijke beslissing was. We kennen de mensen van Oasis al lang, vanuit eerdere samenwerkingen in de sector. Bij eerdere voorstellen hielden we de boot wat af, vooral omdat een eigen restaurant voor ons een absolute voorwaarde was. Dat restaurant komt er nu ook effectief. Dat gaf de doorslag. Eerst mikten we op september, maar aangezien de bouw van het hotel bijzonder vlot gaat, zouden we er al op 2 juni kunnen openen. Wachten tot september is dus geen optie. Het was plots heel erg snel schakelen, maar dit is een kans die we niet konden laten liggen. We zullen met het Dunehotel nog meer mensen bereiken. We gaan de stijl van residence Pierre er resoluut verder zetten, maar dan met een nieuwe zeebriesje in de rug. Inclusief aangepaste arrangementen en menu’s, aangevuld met de beste wijnen.”

Afwerking

Volgens Peter zijn de 88 kamers ondertussen volledig afgewerkt. Ook het zonneterras en de ondergrondse parking zijn af. “Nu zijn we volop bezig met de afwerking van het restaurant en de bar. Heidi zal zich vooral ontfermen over de bar en het restaurant, terwijl ik wat meer het management en de communicatie op me zal nemen. Het hotel telt in totaal 220 bedden, dus we gaan ook wat meer medewerkers nodig hebben dan in Frankrijk. Daar zijn we volop mee bezig. Na 25 jaar in de horeca weet ik als geen ander dat goede medewerkers goud waard zijn.”

Lokale troeven

Peter en Heidi zijn van plan om stevig in te zetten op de lokale troeven van Nieuwpoort. “Al in de jaren negentig, toen we restaurant Mokka runden in Tielt, waren onze ‘fruits de mer’-avonden toppertjes. De passie voor champagne en zeevruchten heeft er altijd in gezeten. En zeevruchten eet je uiteraard het best aan zee. We gaan resoluut voor lokale kwaliteitsproducten en voor de korte keten, uit de zee en van verschillende hoeves en boerderijen in de buurt. Overdag zorgen we voor een dagschotel, in de namiddag ligt de focus op tea-room en op genieten op ons zonneterras. Met zicht op de duinen.”

Dichter bij huis

Het horecakoppel geeft nog mee dat het ook voor hen een voordeel wordt om wat dichter te wonen. “Zelf hebben we geen kinderen, maar dat neemt niet weg dat we het spijtig vinden dat we de voorbije jaren enkele familiefeesten hebben moeten missen omdat we in Frankrijk zaten. Onze familie zal ons dus weer wat vaker zien en daar kijken we al naar uit. Wat er met Residence Pierre gebeurt? Dat gaan we verkopen. Aangezien Troyes een grote studentenstad is, is de kans groot dat men er studentenkamers van zal maken.” (SV)