Tielt vindt maar geen uitbaters voor foyer: “Huurprijs voor eerste jaar daarom verlaagd”

Stad Tielt is nog steeds op zoek naar nieuwe uitbaters voor de Foyer, de horecazaak in CC Gildhof. De stad schreef eerder al een concessie uit, maar die leverde geen geschikte kandidaten op. De stad was daarom genoodzaakt om een nieuwe concessie uit te schrijven.

De stad is al sinds het begin van dit jaar op zoek naar nieuwe uitbaters voor foyer De Scene, nadat de vorige concessie in januari van de ene dag op de andere stopgezet werd. Het rekende toen op verenigingen om de foyer tijdelijk uit te baten. KKF&CO deed dat toen enkele maanden, maar nadat ook die tijdelijke concessie afliep, startte de stad opnieuw haar zoektocht naar vaste concessiehouders.

Een eerste zoektocht leverde echter niets op. “Er waren wel kandidaten, maar niemand die voldeed aan de voorwaarden”, aldus schepen van Cultuur Grietje Goossens (Iedereen Tielt). Normaal liep de nieuwe concessie vanaf september, maar dat is ondertussen opgeschoven naar oktober. Dat er enige dringendheid achter de zaak zit, is dan ook duidelijk.

Grietje Goossens zit dan ook net niet met de handen in het haar. “We hopen echt dat we tijdig iemand vinden, want we hebben dit jaar een erg mooi cultuuraanbod. De heropening van de Foyer zou dan ook de kers op de taart zijn”, zegt ze.

Geen verklaring

Voor hoe het komt dat de stad maar moeilijk iemand vindt, heeft Grietje Goossens geen verklaring. “Al zien we wel dat veel steden en gemeenten met gelijkaardige problemen kampen. Misschien schrikt het ietwat af dat we niet werken zoals in de privésector en is de stap te groot omdat er een administratieve molen voorafgaat aan de toekenning van de uitbating.”

Met enkele aanpassingen in de concessieovereenkomst hopen ze bij Stad Tielt twijfelaars nu toch te overtuigen. “Zo ligt de huurprijs in het eerste jaar lager dan in de vorige concessieovereenkomst. Enerzijds omdat we weten dat het kort dag zal zijn, maar anderzijds omdat we zo de nieuwe uitbaters de ademruimte willen geven om eventueel wat aanpassingen te doen in het gebouw.”

Goossens maakt zich dan ook sterk dat er een uitbater gevonden zal worden. “Het is dringend aan het worden, maar ik geloof dat het goedkomt. Zo niet, zullen we echter ook een plan B klaar hebben, want een cultuurseizoen zonder de foyer is ondenkbaar.”

