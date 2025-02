“Tielt is helemaal klaar voor de pokébowl”: foodbar Fauwies Food opent de deuren in de Ieperstraat

Vanaf donderdag 6 februari vind je in de Ieperstraat 26 in Tielt de nieuwe zaak Fauwies Food, uitgebaat door Fauke Van Fleteren. Met haar pokébowls en broodjes hoopt ze het publiek een gezonde en gevarieerde maaltijd voor te kunnen zetten.

Fauke Van Fleteren (25) is de partner van Stephanie Demey, artistiek directeur van Balletschool Lunatica. Zelf is Fauke daar ook vaak te vinden als danseres, lesgeefster en medebestuurder. Toch volgde er afgelopen zomer even een dip.

“Naast de balletschool had ik nog een job, maar ik wist niet goed wat ik op werkvlak echt wilde. Ik zat even thuis en heb uiteindelijk ontslag genomen om de zoektocht te starten naar iets nieuws. Zo is in september het idee voor een foodbar ontstaan”, vertelt Fauke. “Zelf ben ik ook een foodie en de kok in huis, ik vind het leuk om te experimenteren met nieuwe dingen.”

Hawaï

Het resultaat is foodbar Fauwies Food, met in het assortiment pokébowls, belegde broodjes en cookies. “Een pokébowl is een Hawaïaans gerecht met als basis rijst of nacho’s, aangevuld met zalm, tonijn, kip of falafel. Daar komen dan heel wat verse groenten en fruit bij, een crunchy topping en een sausje. Je kan bij ons je pokébowl helemaal zelf samenstellen. Daarnaast bieden we belegde broodjes aan en drie soorten cookies: melkchocolade, witte chocolade en speculoos. Ook zullen er suggesties zijn als soep, broodpudding of pannenkoeken.”

De naam Fauwies Food is een ideetje van Faukes gezin. “Mijn vrouw en pluszonen hebben me lang Fauwie genoemd. Intussen is het gewoon Fau geworden”, lacht Fauke. “De gerechten in de foodbar zal ik zelf bereiden, zo veel mogelijk vers. De bedoeling is om lekker en gevarieerd, maar ook gezond eten te serveren. Wie over het idee van Fauwies Food hoort, vindt het vooral leuk dat er een gezonder alternatief is voor de lunch. Het aanbod is dan ook breed.”

De foodbar mikt op afhaal en levert ook onder bepaalde voorwaarden. Binnen is er beperkte zitruimte. Fauwies Food is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Meer info via Facebook, Instagram of opfauwiesfood.be.