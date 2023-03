Tibet op je bord bij Ama Tibetan Mom’s Kitchen

De Tibetaanse keuken mag voor de Bruggelingen geen geheimen meer hebben. Vlak naast Lhasa Tibetan Kitchen in de Langestraat opende nu ook Ama Tibetan Mom’s Kitchen de deuren.

Een ‘klein Tibet’ in de Langestraat is het nog niet, maar het mag toch opmerkelijk genoemd worden: twee op de Tibetaanse keuken geïnspireerde eethuisjes vlak naast elkaar in dezelfde straat. Lhasa Tibetan Kitchen vestigde zich een goeie twee jaar geleden al in de straat en sinds eind februari is daar ook Ama Tibetan Mom’s Kitchen bijgekomen.

“Dat is inderdaad wel wat grappig. Natuurlijk kennen wij de buren: mijn pa kent de vader, want die werkte eerder ook al in de Brugse horeca, en ik ken hun zoon goed”, zegt de jonge zaakvoerder Tenzin Namgyal (28). “Er speelt natuurlijk wel wat concurrentie, maar er is toch wel een verschil. De buren zijn toch vooral gericht op takeaway, terwijl het bij ons eerder een restaurant is.”

Tenzin werd geboren in Indië en groeide er ook op, maar trok in 2012 samen met zijn moeder naar België waar zijn vader toen al aan de slag was in de horeca.

“Mijn vader werkte aanvankelijk in het Indisch restaurant Shalimar in Assebroek, maar werkte nadien ook in klassieke Frans-Belgische zaken in Brugge”, vertelt Tenzin. “Zelf ben ik nooit in Tibet geweest – door de Chinese machthebbers daar wordt dat praktisch onmogelijk gemaakt – maar wij hebben wel sterke Tibetaanse roots. Mijn grootouders komen namelijk uit Tibet en wij hebben die cultuur altijd meegedragen.”

Steward en student

“Omdat ik zelf de wereld wilde zien, heb ik enkele jaren als steward bij Cathay Pacific gewerkt. Ik startte ook een studie bedrijfsmanagement aan Howest.”

“Toen ik de kans kreeg, om samen met met mijn familie hier een restaurant te beginnen, heb ik die met beide handen gegrepen. Maar ik heb toch wel iets aan die studie gehad. Zo wist ik hoe ik mijn vader als werknemer, als kok dus, hier kon inschrijven in de zaak. We hebben het hier mooi en gezellig aangekleed met boeddhistische vlaggetjes en schilderijtjes.Wat er zo typerend is aan de Tibetaanse keuken? Het is een pure en gezonde keuken. We gebruiken nooit boter en stomen vooral heel veel. De gerechtjes zijn bovendien heel democratisch geprijsd. Dus ik nodig iedereen uit om ons te ontdekken”, besluit Tenzin. (PDV)

Meer info: www.instagram.com/ama.brugge