Thuisgevoel en genieten centraal in vakantiehuis De Weldoeninge

De Weldoeninge is een gloednieuw vakantiehuis in Wingene dat bestaat uit drie logies. De familie Van Walleghem-Devooght werkte samen aan dit nieuwe project. Een oude schuur werd omgetoverd tot een luxueus vakantieverblijf, waarbij genieten centraal staat.

“Ons vakantiehuis is een gezamenlijk project waaraan heel het gezin meehielp”, zegt Kris Van Walleghem (40). “Samen met mijn vrouw Ruth Devooght (39) wilde ik iets uitbouwen waarbij de oude schuur het middelpunt was. Deze schuur bevindt zich dicht bij onze woning en is al geruime tijd aan herstel toe.”

“Na lang nadenken, twijfelen en overleggen besloten we om het geheel om te bouwen tot een leuk vakantiehuis. Het werd een project met veel voorbereidend werk en het leuke is dat onze vier kinderen ook hun steentje bijdroegen. Ons gezin bestaat uit Tristan (14), Tiebe (12), Finn (11) en Lente (6).”

Familiegeschiedenis

“De oude schuur en onze woning kennen een rijkgevulde familiegeschiedenis”, gaat Ruth verder. “Vroeger woonde mijn overgrootvader hier en werd er aan landbouw gedaan. Later kwamen mijn grootouders hier wonen en werd de landbouwbedrijvigheid stopgezet. Het stukje geschiedenis gaat verder en wij wonen hier nu al geruime tijd. Het huis werd volledig gerestaureerd.”

Ruth is maatschappelijk werkster van beroep en de zorg en mensen verwennen zit in haar. “Ik koesterde een droom om een eigen vakantiehuis te runnen en de oude schuur was de ideale setting. Het zorg dragen en verwennen van mensen is echt mijn ding. We kozen dan ook doelbewust voor de naam van ‘De Weldoeninge’, een naam met een typisch West-Vlaams accent.”

“Tijdens de verbouwingswerken werden enkele typische kenmerken van het oude gebouw behouden, zoals de rode vloertegels en de houten balken. De drie logies kregen elk hun eigen familienaam met vakantiehuis ‘T Huys, Den Vooght en De Walle. Op die manier blijft onze familiegeschiedenis verder de rode draad spelen in de herbouwde schuur en blijven de drie families verbonden met elkaar”, vertelt Ruth.

Wellnessruimte

Elk verblijf is ingericht met een eigen terras, badkamer, keuken en gratis wifi. Er is een wellnessruimte met regendouche en sauna aanwezig. “Iedereen is hier van harte welkom”, vult Kris nog aan. “Zowel koppels, gezinnen en zakenmensen. De vakantielogies zijn sfeervol ingericht en brengen rust met zich mee. De warme familiale sfeer is een belangrijk gegeven.”

“Logies kunnen vrijblijvend kiezen voor een goed gevulde ontbijtbox of een tapasbord. Het pronkstuk is een grote op hout gestookte hottub. Dit is een volledig natuurlijke manier van warmen, waarbij je via het raam van de kachel kan wegdromen bij het kijken in de vlammen. Alles is kindvriendelijk en kindveilig ingericht. Om het geheel af te maken, is er een aanbod aan typische West-Vlaamse streekbiertjes en smaakvolle wijnen.”

(NS)

Meer info of boeken kan via www.deweldoeninge.be