Thomas Vandenberghe (‘t Vlaams Huis) is klaar voor de heropening: “Ik doe wel de security voor heel de Izegemse markt”

Vanaf vandaag hoeven de cafés niet langer om middernacht dicht. En dat is vooral goed nieuws voor de zaken die vooral of enkel in de vroege uurtjes open zijn. De uitbaters van De Loods (Roeselare), ’t Vlaams Huis (Izegem) en De Nachtwacht (Tielt) halen opgelucht adem.

Thomas Vandenberghe (29) zal deze zomer vijf jaar aan het roer staan van ’t Vlaams Huis dat hij overnam van de betreurde Kristof Callens. Tijdens de lockdowns ging hij zonnepanelen leggen om toch wat brood op de plank te krijgen. “En uit sympathie ging ik een maand in de Colruyt werken. Het café is ook altijd open gebleven, maar uiteraard volgens de geldende regels. En door het sluitingsuur verloor ik wel 60 procent van mijn omzet. Zeker in de winter, in de zomer kon ik dankzij ons groot terras de schade beperken. En komende zomer mogen we onze grotere terrassen opnieuw plaatsen, met dien verstande dat we nu wel terrasbelasting zullen moeten betalen. Het begint hier meestal maar echt op gang te komen na middernacht. En het is niet omdat de regering beslist om een sluitingsuur op te leggen, dat die jonge gasten eerder in gang schieten. Ze drinken er dan wel eentje bij iemand thuis.”

Ik hoop vooral dat er zich geen incididenten voordoen

’t Vlaams Huis bevindt zich op de Grote Markt in Izegem, ondertussen is het Sint-Pietersstraatje in Izegem ook uitgegroeid tot een uitgaanshotspot. “Horeca kan elkaar alleen maar versterken. Ik ken David Stekelorum (cafébaas Ariba, red.) ook goed, hij was een buur van Kristof. Onder de cafébazen in Izegem bestaat een goede verstandhouding. Hoe meer volk we naar Izegem lokken, des te beter voor iedereen. Mijn publiek situeert zich vooral tussen de 16 en 26 jaar.”

In toom houden

“ En ik maak me klaar voor een heftige avondje vrijdag. Zoals gewoonlijk staan hier enkele dj’s, ik heb ook vijf bestellers rondlopen en zelf zal ik me wellicht vooral bezig houden met het scannen van de CST’s en het bewaren van de vrede. Ik hoop vooral dat er zich geen incidenten voor doen. Ik zal wel de security op mij nemen”, lacht Thomas. “Desnoods voor heel de Grote Markt. De jonge gasten moeten zich vooral amuseren. Maar als ze wat gedronken hebben, valt niet iedereen altijd in toom te houden.”

Uit de boxen van Hoppie schijnt alleen ‘gay music’ te komen

Het café kreeg ondertussen nieuw meubilair. “We zijn nu gegaan voor allemaal hoge tafels, we willen wat meer het club- of dancinggevoel creëren. En ik heb ook de boxen van de Ramses en van ’t 25ste Uur op de kop kunnen tikken. Volgens Hoppie zal daar enkel ‘gay music’ uit komen. We zien wel”, knipoogt Thomas.