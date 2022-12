Thomas en Liesbeth combineren job in de thuisverpleging met eigen foodtruck: “Ideale afwisseling tussen ernst en plezier”

Overdag werken ze allebei in de thuisverpleging, na hun uren gaan Thomas Masscheleyn en Liesbeth Verhaeghe de baan op met een eigen foodtruck. “De afwisseling die we allebei nodig hebben in onze job”, klinkt het.

Wanneer ze geen spuitjes zetten, toeren Thomas Masscheleyn (31) en Liesbeth Verhaeghe (31) rond met hun foodtruck: het koppel thuisverplegers verzorgt met La Fête de catering voor al uw verjaardagsfeestjes, babyborrels en recepties. “Ik ben zeven jaar weddingplanner geweest, maar ben daarmee gestopt toen er kindjes kwamen. Ik was in de weekends bijna nooit meer thuis”, vertelt Liesbeth, die de job na verloop van tijd echter toch weer begon te missen. “Thomas is bovendien een uitstekende hobbykok en ik vond al langer dat hij daar iets mee moest doen. Dus toen een goede vriendin van mij haar foodtruck te koop zette, besloten we ervoor te gaan. Afgelopen weekend hadden we ons eerste feestje voor vijftig man”, aldus het koppel.

De naam ‘La Fête’ verwijst naar hun dochtertjes Loua (2) en Florine (7). “Loua is er momenteel nog iets te jong voor, maar Florine gaat in de weekends al mee met ons. Die uitstapjes met de foodtruck zijn echte gezinsmomentjes, en La Fête staat daarnaast ook voor het plezier van lekker eten: eten is een feest op zich”, klinkt het.

Thomas en Liesbeth bieden met hun foodtruck drie verschillende formules aan, van apero over pasta’s tot luxehamburgers. Meer info vind je op www.lafete.be.