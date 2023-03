Thomas en Cédric openen huiskamerrestaurant Ensemble: “Je schuift als het ware mee aan bij ons”

Langs de Gistelsteenweg in Snellegem hebben Thomas Vanwynsberghe en Cédric Desmidt bistro Ensemble geopend. Daar doet het duo ook alles ensemble. “We zijn perfect op elkaar ingespeeld, en staan zowel samen in de keuken als in de zaal van ons huiskamerrestaurant.”

Thomas Vanwynsberghe (38) en Cédric Desmidt (29) kennen elkaar al jaren. “We hebben in het verleden in dezelfde restaurants gewerkt. Ik heb destijds ook alles geleerd van Thomas. Hij was mijn leermeester”, zegt Cédric.

De klik tussen de twee was er meteen. “We hebben altijd heel goed samen kunnen werken. We delen dezelfde visie en onze passie voor het koken, we vullen elkaar perfect aan en hebben geen last van stress. We droomden ervan om ooit samen een zaak te starten. Toen Thomas voorstelde om een aanbouw aan zijn huis te realiseren om er een restaurant in te starten, heb ik geen seconde getwijfeld. Bistro Ensemble is gevestigd langs de Gistelsteenweg, vlak bij ‘de rampe’ in Snellegem”, situeert Cédric de zaak.

Het duo zat meteen op dezelfde lijn over hoe ze hun concept zouden uitwerken. “We wilden sowieso een huiskamerrestaurant. Dat mag je echt heel letterlijk nemen. We koken als het ware in de huiskamer en geven de mensen zo het gevoel dat ze thuiskomen. De mensen schuiven als het ware mee aan bij ons aan tafel. Die sfeer willen we overbrengen. Thomas en ik doen alles samen. Samen koken en samen de zaal bedienen.”

Thomas en Cédric serveren een traditionele keuken, met een eigen twist en dagverse producten.

www.bistro-ensemble.be (Bieke Cobbaert)