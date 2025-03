Thomas (42) opent B&B Intilia aan President Rooseveltplein: “Eigentijds met authentieke elementen”

Gelegen in hartje Kortrijk opent Thomas Vandenbulcke (42) B&B Intilia, goed voor drie kamers, elk met een themakleur. “Door de kleinschaligheid van de B&B mogen gasten een persoonlijke service verwachten.”

Dat B&B Intilia in de smaak zal vallen, is duidelijk aan de vele boekingen slechts enkele dagen na de lancering ervan. “Intilia is Latijns voor ‘bij of aan de lindeboom’ en verwijst naar de lindes op het President Rooseveltplein”, legt Thomas uit. Hij woont sinds juni 2024 in het pand en richtte op het derde en vierde verdiep de drie kamers in. Thomas woont met zijn gezin op het eerste en het tweede verdiep.

Op de gelijkvloers bevindt zich de ontvangstruimte met lounge, een vergaderzaal en een ontbijtruimte. Daar serveert hij een mix van regionale en klassieke producten. “Ik werk samen met de biowinkel Zonder Meer voor noten en zaden. Mijn mama maakt de honing en confituur.”

“Je kan de stijl het best omschrijven als eigentijds met authentieke elementen. De kamers beschikken over moderne faciliteiten zoals een smart tv en een airconditioning met zowel warme als koude lucht. Koffie en thee zijn voorzien, andere dranken kunnen besteld worden op de kamer. De tweepersoonsbedden zijn 1,80 meter breed.”

De blauwe kamer in B&B Intilia. © MD

“De groene kamer is de ruimste van het aanbod. Daar is ook een bad aanwezig en indien nodig kan ik een eenpersoonsbed bijplaatsen. De oranje kamer bevindt zich op het vierde verdiep, net als de ruimte met infraroodsauna. Die kan je privé gebruiken mits toeslag, inclusief fruit en drankjes. Wie dat wenst kan ook een massage bijboeken.”

De saunaruimte op de bovenste verdieping. © MD

Thomas komt uit de hotelsector. Hij werkte onder meer van 2007 tot 2014 aan de receptie van het Parkhotel. “Ik heb het altijd graag gedaan. Ik ben sociaal en vind het leuk om te investeren in mensen. Aan de zee verhuurde ik ook een appartement. Het smaakte naar meer, maar voor een kleinschalig hotel heb je personeel nodig. Een B&B is doenbaar alleen. Ik denk wel dat er vraag naar is. Een hotel is eerder anoniem, een B&B persoonlijker. Sommige mensen hebben dat liever.”