Thomas (30) en Sharon (27) heropenen restaurant Populierenhof in Hulste: “Bekende fermettestijl blijft behouden”

Thomas Wyseur (30) en Sharon Feys (27) zijn de nieuwe zaakvoerders van het restaurant Populierenhof aan de Brugsesteenweg 15A in Hulste. Zij namen de zaak over van papa Tom Wyseur die met pensioen gaat. Het vernieuwde restaurant opent half april.

Restaurant Populierenhof bestaat sinds 1988 en werd 35 jaar gerund door Tom Wyseur (58) die met pensioen gaat. “Er was al langer sprake dat ik de zaak van papa ging overnemen en samen met mijn vriendin Sharon als gastvrouw zou runnen”, vertelt Thomas Wyseur (30), die 6,5 jaar met zijn papa meewerkte als barman, ober en kok.

Fermettestijl

Thomas genoot een opleiding bedrijfsmanagement aan Hogeschool Gent en Marketing aan Vives Kortrijk. Sharon Feys (27) studeerde moderealisatie aan Spes Nostra Heule en werkt al jaren in de horeca. “Ik begon als afwasser en werkte mij op voor de zaal en de bar en werkte in verscheidene zaken, ook internationale”, zegt Sharon. “We leerden elkaar kennen in de horeca, praten over de horeca en zitten samen in de horeca”, lacht Thomas. Het koppel bedacht zelf het concept hoe de vernieuwde zaak er uit moest zien. “We hebben alle twee oog voor detail en een rustig interieur en wilden per se de fermettestijl blijven behouden. Alle donkere balken, trappen, deuren en plinten – een mix van houtsoorten – werden behouden en in lichtere tinten gezet met hier en daar een toets van zwart en een warm accent in aardekleur”, aldus Thomas en Sharon.

Vitrinekast

Het interieur is zowel in de zaal beneden als in de zaal boven zeer doordacht met hier en daar een bijna onzichtbare summiere accenten, onopvallend op het eerste gezicht en mooi en goed gevonden bij nader toezien. Zo staat er in het restaurant beneden een grote vitrinekast met 12 tafereeltjes en voorwerpen die een link leggen naar onder meer muziek, eten, wijn, lezen, een fermette en fotografie. Verder zijn er bijzettafeltjes gemaakt uit wijnkisten en kregen drie series stoelen een eigen kleur.

“We leerden elkaar kennen in de horeca en zitten nu samen in de horeca”

Ook de modestudies van Sharon komen van pas. “Ik heb de kledij van het personeel ontworpen: een gedistingeerde outfit in fermette/hoevestijl”, glundert Sharon.

Het grote zonneterras is ook vernieuwd en krijgt een permanent springkasteel voor de kinderen. De menukaart zal meestal rond de Franse keuken draaien met ook een keuzemenu vanaf 10 personen en meer. Verder zijn er ook tapas, cocktails en mocktails. “We zijn nog op zoek naar medewerkers voor zaal, bar en keuken”, geeft Thomas nog mee.